Колишній президент Італії Джорджо Наполітано помер на 99-му році життя у приватній клініці у Римі сьогодні, 22 вересня, о 19:45 (20:45 за київським часом). Про це повідомило італійське агентство ANSA. Він був президентом країни у 2006-2015 роках.

Джорджо Наполітано народився 29 червня 1925 року у Неаполі. Навчаючись у Неаполітанському університеті ім. Фрідріха II він співпрацював з університетським фашистським журналом IX maggio.

У 1945 році Наполітано вступив до Італійської комуністичної партії, обіймав у ній різні посади.

З 1953-го по 1963-й і з 1968 по 1992 рік був членом нижньої палати італійського парламенту від комуністичної фракції. У 1992-1994 роках - членом парламенту від фракції Демократичної партії лівих сил, у 1994-1995 - від фракції прогресистів-федералістів. У 1992-1994 роках Наполітано був спікером нижньої палати.

З травня 1996-го по жовтень 1998 року Джорджо Наполітано був міністром внутрішніх справ Італії. У 2005 році отримав звання почесного сенатора Італії.

У травні 2006 року Наполітано став президентом Італії. У 2013 році 87-річного Джорджо Наполітано переобрали на цю посаду. У 2015-му він пішов у відставку.

Нагадаємо, у червні помер колишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі.