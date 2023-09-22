Польща з союзниками допомагати Україні, оскільки в Україні "триває війна за безпеку Європи". Про це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив під час зустрічі у Свиднику, повідомляє агентство PAP.

Ми знаємо про це і допомагаємо відправкою зброї, організацією постачання зброї, тому що зараз, насамперед, ми озброюємося самі. Але хаб у Жешуві, спеціальний логістичний центр, працював, працює і працюватиме разом із нашими союзниками.

Водночас Моравецький звернувся до президента України Володимира Зеленського з закликом "більше ніколи не ображати поляків", як він це зробив нещодавно під час свого виступу в ООН.

Але я також хочу сказати президенту Зеленському, щоб він ніколи більше не ображав поляків, як він це зробив нещодавно під час свого виступу в ООН, поляки цього ніколи не допустять. А захист польського доброго імені - це не лише мій обов'язок та честь, а й найважливіше завдання уряду Республіки Польща. Ми захищатимемо всі наші аргументи у нинішньому геополітичному контексті, і ми знаємо, як ці аргументи слід формувати.

Моравецький послався таким чином на слова Зеленського, який, виступаючи на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, сказав, серед іншого, що його країна старанно працює над "збереженням сухопутних маршрутів для експорту зерна".

І ми наполегливо працюємо над збереженням сухопутних маршрутів для експорту зерна. І тривожно бачити, як дехто у Європі, деякі наші друзі у Європі, розігрують солідарність у політичному театрі, роблячи із зерна трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда закликав громадськість не "збільшувати температуру" щодо заяви Зеленського, оскільки Польщу він прямо не назвав, а зернова суперечка стосується лише частини польсько-українських відносин.

Заспокойтеся, будь ласка, не підвищуйте температуру, бо це суперечка, яка стосується певної, дуже маленької частини наших стосунків. Давайте не допустимо, щоб це вплинуло на ціле, тому що цьому немає виправдання, і від цього виграють лише інші.

Нагадаємо, Україна домовляється про поставки зерна з Польщею та Словаччиною.