Україна здобула першу медаль з греко-римської боротьби на чемпіонаті світу [ Редагувати ]
Ярослав Фільчаков приніс Україні четверту медаль чемпіонату світу з боротьби, що проходить у сербському Белграді.
Наш борець греко-римського стилю став бронзовим призером у ваговій категорії до 82 кг. У бронзовому фіналі українець переміг Міхаіла Браду з Молдови. Це перша нагорода українських борців греко-римського стилю на ЧС-2023.
Для 27-річного Фільчакова - це друга поспіль бронзова медаль на світових першостях. Першу свою "бронзу" він виборов минулого року також у Белграді. А цього року у Загребі наш борець став віцечемпіоном Європи у вазі до 82 кг.
Цьогорічний чемпіонат світу з боротьби є кваліфікаційним на Олімпіаду-2024. Вагова категорія до 82 кг не входить у програму Ігор у Парижі, тож олімпійської ліцензії Фільчаков не здобув.
Світова першість у Белграді триватиме до 24 вересня.
Всі медалі України на чемпіонаті світу 2023 року з боротьби:
- "срібло": Юлія Ткач-Остапчук (жіноча боротьба, 59 кг);
- "бронза": Василь Михайлов (вільна, 79 кг), Ірина Коляденко (жіноча, 62 кг), Ярослав Фільчаков (греко-римська, 82 кг).
Ярослав Фільчаков
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