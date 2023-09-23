Начальниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила про те, що в ніч проти суботи, 23 вересня, окупанти атакували Одеську область надзвуковими ракетами "Онікс". Внаслідок атаки є руйнування в рекреаційній зоні. ​Про це вона сказала пі час телемарафону.

Вона зазначила, що росіяни знову використали ракети, які запустили з берегового комплексу "Бастіон" з окупованого Криму.

Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але це відкрита територія. Критичних руйнувань і травмованих немає.

Зазначимо, що в ніч на 23 вересня росіяни вкотре обстріляли територію України. Повітряні тривоги були оголошені на Півдні та на Сході, Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування противником ракет та дронів-камікадзе типу Shahed.