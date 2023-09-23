"Попри наступ, втрати України менші, ніж у росіян" - Буданов [ Редагувати ]
Керівник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що втрати серед Сил оборони менші, ніж у росіян, попри те, що саме ЗСУ ідуть у наступ. Про це він сказав в інтервʼю theWarzone.
Він зазначив, що з початком переходу до активних наступальних дій втрати через ЗСУ зросли - як вбитими, так і пораненими. Однак, вони все одно менші, ніж у росіян.
Є така дуже цікава особливість, що, незважаючи на те, що ми йдемо в наступ, кількість наших втрат все одно нижча, ніж на боці ворога, який обороняється.
Тим не менш, він додав, що у росіян більше людського ресурсу, тому Силам оборони треба нарощувати кількість артилерійських стволів на полі бою.
І нам потрібні системи озброєння великої дальності, щоб вражати їхні командні пункти, матеріально-технічні сховища тощо.
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