Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про те, що 23 вересня росіяни атакували Дніпропетровську область - в обласному центрі було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Всього за ніч над областю силами ПВК "Схід" збито 12 ворожих БПЛА типу Shahed. При цьому, уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в Дніпрі. А в Новоолександрівській громаді Дніпровського району понівечили дві АЗС та світлофор.

Зайнялася суха трава. Полум'я рятувальники приборкали. Інші наслідки атаки уточнюються. Люди - неушкоджені.

Обстріли Нікопольського району

На Марганець Нікопольського району росіяни скинули боєприпас з безпілотника. По Червоногригорівській громаді - вгатили з важкої артилерії.