Над Дніпром збили 12 "шахедів": пошкоджено критичну інфраструктуру [ Редагувати ]
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про те, що 23 вересня росіяни атакували Дніпропетровську область - в обласному центрі було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.
Всього за ніч над областю силами ПВК "Схід" збито 12 ворожих БПЛА типу Shahed. При цьому, уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури в Дніпрі. А в Новоолександрівській громаді Дніпровського району понівечили дві АЗС та світлофор.
Зайнялася суха трава. Полум'я рятувальники приборкали. Інші наслідки атаки уточнюються. Люди - неушкоджені.
Обстріли Нікопольського району
На Марганець Нікопольського району росіяни скинули боєприпас з безпілотника. По Червоногригорівській громаді - вгатили з важкої артилерії.
Потрощені 10 приватних будинків. В одному з них загорівся дах. Вогонь загасили. Побиті й 5 господарських споруд та газогін. Минулося без загиблих і постраждалих.
по темі
В ніч проти вівторка, 19 вересня, окупанти атакували Львів дронами
У середу, 13 вересня, окупанти обстріляли авіацією Одрадокам'янку Херсонської області
У пʼятницю, 8 вересня, росіяни вдарили по Кривому Рогу
У ніч на пʼятницю, 8 вересня, окупанти вдарили по місту Суми
Ворог для удару використав балістичне озброєння