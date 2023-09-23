Удар по штабу Чорноморського флоту терористів у Севастополі став наслідком кропіткої роботи Сил спеціальних операцій та Повітряних сил. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій ЗС України.

Як відзначили в ССО, удару став "крабовою пасткою" для керівництва Чорноморського флоту терористів.

Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила "вчасно та точно" вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту російської федерації в тимчасово окупованому місті Севастополь.

Для завдання удару усі необхідні дані були передані Повітряним силам України.

Інші деталі проведення операції стануть відомими вже пізніше, втім як результат - десятки загиблих й поранених терористів, серед яких вище керівництво Чорноморського флоту.