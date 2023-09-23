Удар по штабу Чорноморського флоту: в ССО розкрили деякі деталі [ Редагувати ]
Удар по штабу Чорноморського флоту терористів у Севастополі став наслідком кропіткої роботи Сил спеціальних операцій та Повітряних сил. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил спеціальних операцій ЗС України.
Як відзначили в ССО, удару став "крабовою пасткою" для керівництва Чорноморського флоту терористів.
Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила "вчасно та точно" вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту російської федерації в тимчасово окупованому місті Севастополь.
Для завдання удару усі необхідні дані були передані Повітряним силам України.
Інші деталі проведення операції стануть відомими вже пізніше, втім як результат - десятки загиблих й поранених терористів, серед яких вище керівництво Чорноморського флоту.
по темі
Українські військові продовжують наступ на двох напрямках фронту
Українські військові ліквідували або поранили 339 російських окупантів
За минулу добу українські бійці на Таврійському напрямку ліквідували понад 300 окупантів та 48 одиниць військової техніки росіян
У Збройних силах України підтвердили удар по окупованому Севастополю вранці 13 вересня
Українські бійці продовжують вести наступ і мають певні успіхи на Мелітопольському та Бахмутському напрямках