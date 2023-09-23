У Севастополі знову лунають вибухи [ Редагувати ]
У суботу, 23 вересня, у Севастополі повідомляють про вибух й звуки прольоту ракети. Над містом майорить хмара диму. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Кримський вітер".
Вибух нібито пролунав о 08:32. Наразі в місті ввімкнули сигнал повітряної тривоги.
А в Севастополі знову голосно. Підписники 5 хвилин тому чули звук ракети, що пролітала, потім пролунав вибух.
Хмара диму підіймається в районі Інкермана, а також Північної сторони.
Військове керівництво України наразі жодним чином не коментувало дану інформацію. Терористи рф також мовчать.
В місті, згідно з даними місцевих Telegram-канал, продовжують лунати вибухи.
За попередньою інформацією, у Севастополі відпрацювало ППО. Ракетні уламки впали біля причалу в районі Сухарної балки. Усі спецслужби виїхали на місце, - повідомляє так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.
"Підписники повідомляють, що приліт був у районі Інкермана. А там розташована нафтобаза Чорноморського флоту. Також пишуть про ракету, що пролетіла на висоті 30 метрів", - стверджує "Кримський вітер".
Після вибуху рух морського пасажирського транспорту зупинено.
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