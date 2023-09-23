У суботу, 23 вересня, у Севастополі повідомляють про вибух й звуки прольоту ракети. Над містом майорить хмара диму. Про це повідомляється у Telegram-каналі "Кримський вітер".

Вибух нібито пролунав о 08:32. Наразі в місті ввімкнули сигнал повітряної тривоги.

А в Севастополі знову голосно. Підписники 5 хвилин тому чули звук ракети, що пролітала, потім пролунав вибух.

Хмара диму підіймається в районі Інкермана, а також Північної сторони.

Військове керівництво України наразі жодним чином не коментувало дану інформацію. Терористи рф також мовчать.

В місті, згідно з даними місцевих Telegram-канал, продовжують лунати вибухи.

За попередньою інформацією, у Севастополі відпрацювало ППО. Ракетні уламки впали біля причалу в районі Сухарної балки. Усі спецслужби виїхали на місце, - повідомляє так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

"Підписники повідомляють, що приліт був у районі Інкермана. А там розташована нафтобаза Чорноморського флоту. Також пишуть про ракету, що пролетіла на висоті 30 метрів", - стверджує "Кримський вітер".