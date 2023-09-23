Удар по штабу Чорноморського флоту рф: з'явилися перші супутникові знімки [ Редагувати ]
У суботу, 23 вересня, умережі опублікували перші супутникові знімки після удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту росії в окупованому Севастополі.
Про це повідомляє "Крим. Реалії".
Видання показало супутникові знімки компанії Planet Labs від 21 вересня та 22 вересня, коли були завдано удару.
На фото помітно, що будівлю серйозно пошкоджена. Дим і пошкодження помітно навіть з космосу.
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