Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Втрати росії на війні проти України перевищили вже 275 тисяч осіб. За останню добу українські захисники знищили ще 510 загарбників.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 23 вересня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 275460 (+510) осіб ліквідовано,танків - 4655 (+11) од.,
- бойових броньованих машин - 8912 (+21) од.,
- артилерійських систем - 6210 (+33) од.,
- РСЗВ - 789 (+4) од.,
- засоби ППО - 530 (+2) од.,
- літаків - 315 од.,
- вертольотів - 316 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4867 (+8) од.,
- крилаті ракети - 1518 (+1) од.,
- кораблі/катери - 20 од.,
- підводні човни - 1 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8716 (+26) од.,
- спеціальна техніка - 912.
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