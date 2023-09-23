"Посередників не буде, ти допомагаєш Україні або рф" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у війні, яку розв’язала росія проти України, не можна зберігати нейтралітет. Відсутність допомоги нашій країні означає посилення рф.
Про це він сказав під час зустрічі з прем'єром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві.
Ти допомагаєш Україні або росії. У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш росію. А потужна росія й те, чого від неї очікувати… Я думаю, історія у книжках і свідках на це вже давно відповіла.
Зеленський наголосив, що послаблення допомоги Україні - це ризик, але "якщо бути відвертими й чесними, за свободу, за демократію, за права людей треба боротися".
Президент подякував партнерам, які допомагають Україні з фінансуванням та зброєю.
Але це не найбільша ціна. Найбільшу ціну все ж таки за це сьогодні платить Україна - людьми, кількістю смертей. Тому ми дуже вдячні за допомогу.
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