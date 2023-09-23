Президент України Володимир Зеленський заявив, що у війні, яку розв’язала росія проти України, не можна зберігати нейтралітет. Відсутність допомоги нашій країні означає посилення рф.

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві.

Ти допомагаєш Україні або росії. У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш росію. А потужна росія й те, чого від неї очікувати… Я думаю, історія у книжках і свідках на це вже давно відповіла.

Зеленський наголосив, що послаблення допомоги Україні - це ризик, але "якщо бути відвертими й чесними, за свободу, за демократію, за права людей треба боротися".

Президент подякував партнерам, які допомагають Україні з фінансуванням та зброєю.