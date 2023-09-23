Чергова повітряна атака на Україну. Цієї ночі ворог запустив 15 ударних безпілотників, 14 з них Силам протиповітряної оборони вдалось знищити. Гатили росіяни й ракетами - "Оніксами" поцілили по рекреаційній зоні на Одещині.

Загалом за минулу добу на лінії фронту відбулося понад 30 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Росіяни ж намагаються повернути втрачені позиції неподалік Роботиного. Втім, за повідомленнями Генштабу, несуть великі втрати. Крім того, Збройним силам України вдалось прорвати оборону росіян у сусідньому Вербовому. За словами командувача оперативно-стратегічного угруповування військ "Таврія" Олександра Тарнавського, зараз головне не втратити ініціативу.

Гаряче і біля Бахмута. В районі Андріївки - важкі бої. Окупанти намагаються "зрізати" відбитий у них раніше фланг. Детальніше про ситуацію на східному фронті - далі в матеріалі.

На Луганщині тривають артилерійські дуелі. Наші захисники тримають позиції у надскладних умовах.

Канонада уздовж всієї лінії фронту. Під ворожим вогнем деокуповані села.

Артем Лисогор, голова Луганської ОВА:

Чергових ударів з неба зазнали Надія, Макіївка, Невське та Білогорівка. В деяких селах досі залишається цивільне населення. Найбільше - в Невському, де за учора пролунало 10 вибухів після обстрілів з різних видів озброєння.

На Донеччині важкі бої точаться на півдні від Бахмута. Так з висоти виглядає Кліщіївка. Під шквальним вогнем наші захисники тримають позиції та навіть намагаються просуватися вперед. На цих кадрах воїни 3 окремої штурмової бригади випалюють окупантів в лісосмузі.

Лінія фронту на цій ділянці проходить по залізничній колії. Утім, Сили оборони України зупинятися не збираються.

Андрій Бабичев, військовослужбовець Збройних сил України:

Нам потрібно відкинути ворога далі від залізничної колії, бо ми бачимо, що він робить скупчення, підвозить живу силу на посадки, які за залізничною колією. Далі там посадки ідуть. Там є невеличкі терикони. Вони там встановлюють міномети. Тут вже працює наша артилерія. Ми їх методично б'ємо, убиваємо.

Ворог тисне й на Авдіївку. В середньому за добу російські терористи здійснюють до 30 обстрілів з артилерії та завдають від чотирьох до восьми авіаракетних ударів по території міста.

Віталій Барабаш, голова Авдіївської МВА:

Масовані обстріли відбуваються у світловий день. Скоріш за все, для того, щоб у них була змога керувати безпілотними літальними апаратами, яких дуже багато. Іноді до 4-5 БпЛА знаходяться над містом, ми їх бачимо. Хлопці намагаються їх збивати.

У Кураховому напередодні ліквідовували наслідки ракетного удару окупантів. російські загарбники вдарили по місту ракетами "Іскандер". Прямим влучанням зруйновано двоповерховий будинок.

Павло Дяченко, співробітник ГУ НПУ в Донецькій області:

Вирва, як можна побачити, дуже величезна. Вирва десь 5 метрів глибиною, і діаметром до 10 метрів.

Поранень зазнали 15 цивільних та поліцейський. Загалом пошкоджено 23 багатоквартирних будинки.

Разрушено полностью, не предназначено для жилья. Вынесло полностью всю стену в коридор, батареи поотрывало.

За цей черговий воєнний злочин на російських військових чекає покарання на полі бою.