Делегація Конгресу США, яку очолює сенатор Джеррі Пітерс, прибула до Вірменії, де проведе зустрічі з керівництвом країни. Про це повідомило американського посольства в Єревані.

Посольство США вітає у Вірменії делегацію Конгресу на чолі із сенатором Джеррі Пітерсом. У ході свого візиту 22-25 вересня сенатор Пітерс зустрінеться з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, спікером Національних зборів Аленом Симоняном, заступником міністра закордонних справ Паруйром Ованісяном та іншими зацікавленими сторонами.

На зустрічах обговорюватимуться вірмено-американські відносини та вплив бойових дій Азербайджану на вірменське населення Нагірного Карабаху.

Сенатор Джеррі Пітерсон також вирушить до Сюнікської області, розташованої на кордоні з Азербайджаном та Іраном, щоб зустрітися з місцевими чиновниками та "обговорити питання безпеки та гуманітарні проблеми".

19 вересня Азербайджан розпочав "антитерористичні заходи локального характеру" на території невизнаної Нагірно-Карабахської республіки (НКР).

20 вересня влада НКР заявила, що згодна на роззброєння своїх військових формувань. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вдалося виконати всі завдання антитерористичної операції.

Держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував військову операцію Азербайджану. Він вважає, що дії Баку "суперечать врегулюванню проблеми у регіоні".

За словами уповноваженого з прав людини в Нагірному Карабаху Гегама Степаняна, внаслідок дій азербайджанської армії в регіоні загинули щонайменше 200 осіб, поранено ще 400.