Невелика "пташка" здатна вивести з ладу, для прикладу, легкоброньовану техніку чи навіть танка.

Ця війна в першу чергу війна технологій, зокрема дронів. Сили оборони України потребують усіх видів безпілотників. FPV-дрони, ударні й звичайні для спостереження, аби навести артилерію та допомогти при штурмах позицій росіян. Детальніше про важливість цієї техніки - далі.

Юрій - військовий 100-ї волинської бригади тероборони, що воює на Донеччині. До повномасштабної війни працював у Польщі, повернувся і пішов до війська. Нині служить в аеророзвідці. Надягає окуляри, через які керує FPV-дроном.

Чоловік бачить усе, що фіксує камера квадрокоптера.

В ідеальних умовах, якщо вистачає керування, зв'язку, відео, то можна окупанту і в лице залетіти.

FPV-дрони, тобто ті, що управляються від першої особи, стали незамінними у боях в радіусі 10 кілометрів.

Юрій, військовослужбовець 100-ї бригади ТрО:

У нас є своя аеророзвідка, яка нам дає інформацію про цілі, пересування противника. Ми це все дивимось в онлайн-трансляції, ми це все бачимо. Все стоїть готове, тільки залишається звести боєприпас.

Невелика "пташка" здатна вивести з ладу, для прикладу, легкоброньовану техніку чи навіть танка.

Юрій, військовослужбовець 100-ї бригади ТрО:

Це залежить від боєприпаса, який він несе, скільки кілограмів. Після того, як ми почали використовувати FPV-дрони, навчилися ними керувати, у ворога ці 2 місяці дуже мала активність по техніці. Вони навіть бояться заїжджати в прифронтове село, а це від нуля 1,5-2 км.

Підрозділ аеророзвідників чергує на позиціях бригади на Донеччині. Оператори дронів водночас і очі, і сила, що нищить окупантів.

Василь, військовослужбовець 100-ї бригади ТРО:

Виходить дуже міцний кулак, яким ми б'ємо часто. Приходять хлопці, з якими ми вже пересікалися, буквально це перша зустріч, і ми знаємо, що все буде добре. Злагодження проходить 2-3 тижні, і ми вже працюємо.

Волонтер Павло Цапюк щоразу везе бійцям на фронт дрони-камікадзе. Вже доправив зо три десятки й оголосив збір на 100 FPV-дронів для 100-ї бригади.

Павло Цапюк, волонтер:

Ми знайшли постачальника, який може по дуже бонусній ціні по 10 000 грн їх давати. Це вже зі збіркою, повною бойовою комплектацією, тільки без боєприпаса. Наша ціль - 100 дронів для 100 бригади, і їхня приблизна вартість буде мільйон.

Під час фестивалю "Дух незламних", що відбувся під Луцьком, зібрали чверть мільйона гривень. А це - два десятки квадрокоптерів. Крім апаратів, потрібні й люди, які ними керуватимуть.

Павло Цапюк, волонтер:

Буде більше дронів - треба більше пілотів, буде більше пілотів - треба буде друкувати більше дронів. Це постійна динамічна лінія. Зараз треба і пілоти, і дрони. Коли всього вдосталь, то ми прориваємось на фронті і йдемо вперед. Поки не на всіх напрямках це видно, тому треба все.

Невдовзі Павло відкриє у Луцьку школу операторів дронів. Хлопці та дівчата, які навчаться керувати безпілотниками, зможуть використати свої знання у реальних бойових умовах.

Павло Цапюк, волонтер:

Будуть перевірені на елемент страху, як вони конструктивно діють в умовах війни. І далі вони можуть прийняти рішення про проходження вишколу, медицини й підготовки до роботи в бригаді вже як військовослужбовець.

Час і місце проведення курсу волонтери тримають у секреті. Як і кількість людей, яких планують навчити.