Марін Ле Пен та її батька звинувачують у розтраті коштів Євросоюзу - Le Monde [ Редагувати ]
Прокуратура Парижа висунула звинувачення у нецільовому витрачанні коштів Євросоюзу екслідерці французької партії "Національне об'єднання", колишній кандидатці в президенти Франції Марін Ле Пен та 27 її соратникам. Про це повідомляє французьке видання Le Monde.
Серед обвинувачених - її батько Жан-Марі Ле Пен, який також балотувався на посаду президента Франції.
Паризька прокуратура вимагає провести розслідування за підозрою щодо участі у схемі розкрадання європейських коштів у період з 2004 по 2016 роки.
Судді магістратури припускають, що французька партія "Національне об'єднання", яка тоді називалася "Національний фронт", організувала "систему привласнення" суми в 21 000 євро на місяць, яку ЄС виділяє кожному члену Європарламенту для оплати праці їхніх помічників.
Насправді, за версією прокуратури, ці помічники повністю або частково працювали на партію, а не в парламенті. Європарламент, який виступає у справі цивільним позивачем, оцінив свої збитки у 2009-2017 роках у 6,8 млн євро.
За даними наглядового відомства, якщо провину Ле Пен та її соратників доведуть у суді, їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Крім того, екскандидата у президенти Франції може позбавити права балотуватися на виборні посади терміном на п'ять років.
Сама Марін Ле Пен стверджує, що звинувачення, висунуті проти неї та її соратників, є "абсолютно безпідставними" і "політично мотивованими".
Раніше Марін Ле Пен та її політичних соратників неодноразово перевіряли на причетність до роботи на користь росії. Наприкінці весни цього року це питання навіть розбирала спеціальна парламентська комісія з розслідування "політичного, економічного та фінансового втручання іноземних держав".
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