Без роботи в одну мить лишилися 300 людей, які тут працювали.

Росіяни й далі обстрілюють прикордоння Харківщини. За минулу добу вгатили одразу по декількох громадах. Гучно було в Куп'янську, Вовчанську та Синьківці. Найчастіше під вогнем промислові об'єкти. Загалом, через ворожі обстріли пошкоджено вісімдесят одне промислове підприємство.

Б'ють і ракетами. Шість С-300 поцілили по Слобідському району Харкова. Цивільне підприємство фактично зруйноване. На потрощеному ворожими ракетами заводі побували наші кореспонденти.

Заступник гендиректора підприємства, куди цього тижня поцілили щонайменше 2 російські ракети, показує зруйнований цех.

Володимир Свєтличний, заступник генерального директора підприємства:

Видно тільки зворотний бік обладнання, верстата. Більше там нічого не розбереш.

Зайти до приміщення виробничого цеху, щоб розгледіти, чи вціліло бодай щось, наразі неможливо. Усе під завалами.

Ми не можемо навіть всередину пройти, оглянути, що там залишилось від обладнання. Звісно, що від будівлі нічого не залишилось, а що там всередині...

Підприємство виробляє гідроциліндри для комунальної техніки. Рік тому, у червні 2022, сюди були перші влучання. Тоді "Іскандером" поцілили в сусідній цех. Після пожежі верстати перетворилися на залізяччя.

Володимир Свєтличний, заступник генерального директора підприємства:

Це верстати, автомати, напівавтомати 6-8 шпиндельний, тобто відрізняється тим, що можна відразу обробляти шість або вісім деталей. Один працівник на них міг обслуговувати відразу два верстати. Зараз воно все, бачите, в якому вигляді, воно все пропало.

Вцілілі залишки рік тому перенесли до іншого цеху, дещо придбали нове. Та всі плани обірвалися після повторного удару. 21 вересня о 6-й ранку ворог завдав удари ракетами С-300. Двоє співробітників - поранені. З вцілілих будівель на підприємстві - тільки бухгалтерія та їдальня.

Більше в нас немає інших виробничих будівель, куди перейти, де відновлювати виробництво.

Юліанна Черненко пропрацювала на цьому заводі 20 років. Дивлячись на руїни підприємства, не може стримати сліз. Каже, живе неподалік, тож коли почула вибухи, зрозуміла, поцілили в її роботу.

Юліанна Черненко економістка підприємства:

Відчуття розпачу та жаху. Скільки сил, скільки труда, скільки праці, це щось неймовірне. Намагалися створити якнайкраще, і автоматизоване було тут все, і роздягальні нові, все обладнання дуже дороге, високоточне.

Підприємство тепер не працює. Та жінка все одно прийшла на роботу розбирати завали.

Матеріальних втрат - ще після першого прильоту - на десятки мільйонів, каже керівництво заводу.

Володимир Свєтличний, заступник генерального директора підприємства:

Ми скрізь надаємо документи. Навіть не прийшли ще не зафіксували сам факт. Вони зараз, як мені сказали, обходять житлові будинки, комунальні.

Без роботи в одну мить лишилися 300 людей, які тут працювали. За даними Харківської ОВА, загалом внаслідок ворожої агресії в області пошкоджено 81 промислове підприємство. 200 компаній завдяки урядовій програмі змогли релокуватися на безпечні території. А третина з усіх, які функціонували до великої війни, наразі не працюють.