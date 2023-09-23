Сили оборони України прорвали лінію оборони російських військ біля села Вербове у Запорізькій області. Про це в інтерв'ю CNN заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

На лівому фланзі біля Вербового у нас є прорив, і ми продовжуємо просуватися далі. Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову. Головне - не втратити цієї ініціативи... Погода може бути серйозною перешкодою під час просування, але з огляду на те, як ми рухаємося вперед, здебільшого без транспортних засобів, я не думаю, що [погода] сильно вплине на контрнаступ.

Телеканал наголошує, що перевірити заяву Тарнавського наразі неможливо і що російська сторона "малює іншу картину того, що відбувається". Водночас, зазначає CNN, аналіз відкритих джерел показує, що "деякі українські підрозділи перетнули важливу лінію російської оборони біля села Вербове", яке окуповане з кінця лютого 2022 року.

Раніше про те, що ЗСУ вдалося здійснити "обмежений прорив" у цьому районі повідомляло видання WSJ. Російські Z-канали писали про важкі зустрічні боях на цьому напрямі.

Аналітичний проект CIT писав про те, що в мережі з'явилися відео з українською бронетехнікою, яка знаходиться за так званою "лінією Суровікіна" в районі Вербового. При цьому, уточнюють аналітики, немає підтверджень, що ЗСУ вдалося там закріпитися.