Українські реалії війни на власні очі побачила режисерка-документалістка зі Словаччини. Вієра Дубачова обʼїздила чимало деокупованих територій. Зустрічалася з людьми, чула їхні історії та фільмувала їх, аби показати всьому світу, що насправді коїться в Україні. Під час роботи над фільмом загинуло 2 оператори її команди.

5 серій документалістики днями показали в Ужгороді. Мар'яні Мартин вдалося поспілкуватися з режисеркою.

Як ви можете побачити це залишки від нашої церкви?

Розтрощені будинки, пам'ятники, обгоріле майно, покинуті бліндажі ворога. Суцільну руїну у деокупованих громадах України на власні очі бачила режисерка зі Словаччини Вієра Дубачова.

Де тільки не була жінка з часу повномасштабної війни в Україні. Тут знімає фільм "Ті, що залишилися".

Вієра Дубачова, режисерка-документалістка зі Словаччини:

Я працювала у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Сумській, Чернігівській областях. Прямо під російським кордоном. Я знайшла операторів з Києва, також зі мною був мій колега зі Словаччини. І з перших днів війни ми в роботі. Знімаємо про тих людей, хто залишився. Ми були в Бучі, Гостомелі. Ірпені. Чесно - тяжко. Дуже тяжко.

Каска і бронежилет стали її звичними аксесуарами. Під час зйомок неодноразово потрапляла у небезпечні ситуації.

Вієра Дубачова - режисерка-документалістка зі Словаччини:

Якось у Харкові під час тривоги ми пішли у сховище при костелі святого Вінсента де Поля. Там було майже 130 людей. Вибух був дуже потужним. Ракета вибухнула дуже близько від нас, але нам пощастило. Віра нас оберігає. Бо мали ми дуже багато таких ситуацій. І в Чорнобаївці, і на Херсонщині.

На сході загинули її колеги - оператори із Києва, вони допомагали зі зйомками фільму. Та роботу не зупинила. І вже презентувала 5 частин фільму. Український режисер Євген Тищук каже, що це потужна робота.

Євген Тищук - режисер:

Ми не просто потрапляємо у ці пропоновані обставини, але і чуємо, і бачимо людей, справжніх свідків тих подій, і від їх серця, все те, що вони пережили, передається до наших сердець. Ми співпереживаємо, і це дуже важливо фіксувати такі події.

У тих частинах фільму, що вже вийшли на екранах європейських телеканалів, показані історії людей, які після окупації продовжують жити у своїх селах. Часом геть покинутих, без магазинів, електрики чи водопостачання. Режисерку так вразили історії деяких жителів, що крім зйомок тепер їздить в Україну ще й з гуманітарною місією. Та її основна мета - розказати всьому світові правду. Правду про війну в Україні.

Вієра Дубачова - режисерка-документалістка зі Словаччини:

Ми знімаємо фільми для Європи, щоб люди не забували, що йде війна. путін витратив мільярди на кампанію дезінформації. І в цьому він сильний, а ми програємо йому. Ми зараз повинні зробити все, інвестувати, говорити правду про цю війну. Донести до молоді, що демократія, свобода - то є основа.

Аби ширити правду працює в Україні й словацька журналістка Катаріна Клекнерова. Неодноразово їй доводилося на власному досвіді переживати події в Україні з 2014 року.

Катаріна Клекнерова - журналістка зі Словаччини:

Мені дуже важко спостерігати за тим, що робиться в Україні, я прекрасно розумію, що відбувається. Я знаю, що війна в Україні почалася раніше, ще у 2014 році. Ми були в Україні під час всіх визначних подій, які відбувалися, це і майдани, і вибори. Ми багато спілкувалися з українцями, і хочу сказати, що українців розумію, і дуже їх люблю.

Фільм пані Вієри показали й в Ужгороді. Наразі режисерка вже працює над зйомками 6 частини. Каже, вона буде про українських захисників.