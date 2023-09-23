Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини.

Внаслідок обстрілів у Куп'янську зруйновані житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі. У селі Гур'їв Козачок Богодухівського району обстрілами пошкоджено об'єкт інфраструктури. По селу Уди Богодухівського району завдано удару дроном-камікадзе.

На щастя, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Куп'янської МВА Андрій Конашевич.

"Сьогодні як і протягом всього тижня у нас ситуація не змінилася, є прильоти. Здебільшого страждають населені пункти, які розташовані вздовж лінії фронту. Це і Куп'янськ, і Петропавлівка, і Кучерівка, Дворічна. Куп'янськ Вузловий страждав у нас минулої ночі від артилерійських обстрілів.

Зокрема, під ворожими ударами перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Плетенівка, Бологівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка та інші населені пункти.

Продовжуються так само обстріли керованими авіабомбами. Вони прилітали у нас у Берестове Петропавлівської громади.

Якщо казати в цілому, ситуація загалом не змінюється, залишається напруженою. Ворог продовжує обстріли населених пунктів, страждає місцеве населення.

Нажаль, 19 числа внаслідок такого обстрілу по інфраструктурі міста Куп'янськ у нас загинуло 8 людей, серед них волонтери, які були залучені до евакуаційних заходів і вивозили людей.

Тобто ми бачимо, зо здебільшого ці обстріли йдуть по приватному сектору, по критичній інфраструктурі. Таким чином ворог намагається залякувати населення...

Процес евакуації у нас організований, ми її проводимо з 9 серпня, а це 53 населені пункти", - розповів голова Куп'янської громади.