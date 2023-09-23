Після влучання боєприпас розпорошує аерозольну хмару, яка миттєво вибухає і перетворюється на шар вогню.

Постріл з плеча, який за ефективністю не поступається пострілу з артилерійської установки. Так герої нашого наступного сюжету описують роботу з вогнеметом РПВ-16 українського виробництва. Він здатен підбити ворожий БТР на відстані до кілометра, при цьому важить усього 11 кілограмів. Як працює озброєння вітчизняного виробництва - бачили наші колеги з Військового телебачення.

На цьому полігоні військовослужбовці тренуються стріляти з вогнемета.

Діана Каленик, кореспондентка Військового телебачення України:

РПВ-16 - це український вогнемет з термобаричним боєприпасам, прицільна дальність якого 600 метрів.

Після влучання боєприпас розпорошує аерозольну хмару, яка миттєво вибухає і перетворюється на шар вогню. Температура горіння - 2 з половиною тисячі градусів! Шанси вижити у всіх, хто опинився в кількох десятках метрів від місця вибуху - майже нульові.

Юлія, інструктор:

Вогнемети призначені для ураження скупчення живої сили противника, для ураження легкоброньованої техніки та авто, кулеметних розрахунків та укритих приміщень, навіть траншеї, щоб зачистити, щоб пройшла група. Дуже гарна зброя для цих цілей.

Бійці ретельно відточують кожен постріл. Зізнаються: зброя потужна й гучна, а тому потрібен час, аби звикнути до неї.

Позивний "Каспер", вогнеметник:

Кожний раз, коли робиш вистріл, береш в руки таку трубу, то руки трохи трусяться. Гучно. Іноді вистріл закладає вуха. Краще за все використовувати беруші, навушники. Вони, до речі в комплекті йдуть. Мені доводилося стріляти з різних труб, доводилось стріляти із РПО-А - це стара модель, там уже одноразові ручки. Трошки краще з цієї, не треба за собою тягати пістолета.

Юлія, інструктор:

Ми сьогодні працювали на відстань 400 метрів, ви можете бачити наші мішені. За результатами стрільб, всі хлопці - молодці, трішки вплинуло хвилювання, трішки був недоліт.

Після відпрацювання стрільби на полігоні учасники навчань застосують отримані навички на фронті, аби дати зрозуміти окупантам, що поки вони на українській землі, в них і земля горітиме під ногами, і навіть повітря довкола.