Видатки на оборону, закордонні інвестиції, підтримка малого та середнього бізнесу й усіх постраждалих під час війни. Теми, які обговорювали напередодні на Регіональному економічному форумі, що пройшов у Києві. Про результати форуму - детальніше в сюжеті.

Як залучити в Україну ще більше інвестицій для швидкого відновлення держави? Як витримати майбутню зиму? Як повернути біженців із-за кордону? Далеко не повний перелік викликів, які постали перед нашою країною в умовах війни.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

У нас 5 пріорітетів: розмінування, відновлення житла, відновлення критичної інфраструктури, відновлення енергетики. І 5-й пріорітет - це економіка. Ми втратили 3 половиною мільйонів робочих місць від початку війни. Сьогодні ми надзвичайно важкими зусиллями відновлюємо ці робочі місця.

Малий та середній бізнес - це досить потужна опора української економіки - наголошують експерти. І це розуміють наші партнери по всьому світу - понад 50 держав постійно вкладають гроші в економіку України. Зокрема, фінансують дрібних підприємців.

Теодора Белл, директор місії USAID:

У воєнний час дієздатна економіка - це не розкіш, це критична необхідність. Вона забезпечує фінансову необхідність ведення війни та добробут населення. Вона також закладає фундамент для майбутнього відновлення та процвітання країни. Саме тому Сполучені Штати налаштовані вкладати кошти в економіку України.

Та поки в Україні триває війна, головне для нас - це безпека та оборона. І на ці потреби наступного року з держбюджету буде витрачено рекордну суму, наголосив прем'єр-міністр!

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Два трильйони гривень спрямовано на сектор безпеки й оборони в цьому році. Інші півтора трильйона ми здобуваємо від наших партнерів і спрямовуємо їх на соціальний, бюджетний, гуманітарний напрямки.

Втім витрачатимемо гроші не лише на оборонні потреби. Навіть в умовах війни потроху зростатимуть доходи громадян - обіцяють чиновники. Зокрема, збільшиться мінімальна зарплата.

Денис Улютін, перший заступник міністра фінансів України:

Наступного року мінімальна зарплата буде піднята. З 1 лютого - до 7100 гривень. З 1 квітня - до 8 тисяч гривень. Це важливо для того, щоб ми не котились у таку прірву бідності.

Наступного року продовжать діяти грантові програми. Зокрема, урядовці обіцяють розширити умови програми "єВідновлення", а отже всі, чиє житло постраждало чи було знищене внаслідок ворожих ударів, зможе отримати компенсації від держави.