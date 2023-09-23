У Черкасах триває ліквідація наслідків ракетної атаки росіян. Нагадаю, в ніч на четвер уламки збитої ракети зруйнували готель. 11 людей отримали поранення, двоє у важкому стані. Через вибухову хвилю постраждав і ринок, що навпроти. Як там усувають наслідки ракетного терору росіян - бачила Ірина Васюра.

Рятувальники завершують розбирати завали готелю. З місця падіння уламків ракети вивезли понад п'ятсот тонн сміття.

Російську ракету сили ППО збили два дні тому, бойова частина снаряда впала на готель у середмісті Черкас на світанку. Цей зазвичай жвавий район, де чимало торгових яток та офісів, ще спав. Завдяки цьому вдалося уникнути великої кількості жертв. Постраждало одинадцятеро людей, шестеро з них - у лікарні.

Руслан демонструє те, що залишилося від його робочого місця. Чоловік понад десять років продавав тут сантехніку, тепер на місці кіоску згарище. Лише за попередніми підрахунками, товару згоріло на 35 тисяч доларів.

Руслан, підприємець:

Було все, а зараз все згоріло. Нічого, треба жити далі. Руки-ноги є, будемо працювати.

Поряд була крамничка Андрія. Замість поличок з товаром тепер тут попіл та кіптява.

Андрій, підприємець:

Зателефонували, приїхав, побачив, що трохи тліло, потім усе спалахнуло швидко, і все. Потім нічого не стало.

Уникнути збитків вдалося лише тим підприємцям, які тримали товари на складі. Люди кажуть: пощастило, що в ранню годину ще не почали сходитися на роботу працівники.

Петро, підприємець:

Вантажники приходили на шосту годину, щоб товар розкласти. Начебто всі цілі. Уламки скрізь. Навіть у цьому будинку могло бути більше постраждалих.

У мешканців будинку - теж збитки: вибиті шибки та двері. Допомогти з ремонтом пообіцяла міська влада.

Анатолій Бондаренко, Черкаський міський голова:

Понад 500 віконних блоків і дверних потребує заміни, це близько 4,5 млн, містом прийнято рішення повністю компенсувати людям заміну вікон і дверей, грошова компенсація з міського бюджету виплачуватись не буде, люди можуть зареєструватись, якщо є пошкодження у квартирі відповідно до державних програм.

Також міська влада планує розробити програму часткової компенсації збитків постраждалим підприємцям. Проте її ще повинні будуть затвердити депутати.