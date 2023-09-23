Дефіцит державного бюджету на 2024 рік сягатиме 43 мільярди доларів. Українська влада сподівається, що як і цього року, грошима нам допоможуть партнери-донори - США, МВФ та ЄС. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла народна депутатка, членкиня комітету ВР з питань бюджету Леся Забуранна.

"Цей бюджет буде складати рекордну суму, якщо ми говоримо про роки незалежності. І на 2024 рік він планується у розмірі 1 трильйона 600 млрд гривень.

Якщо ми порівнюємо з бюджетом 2023 року, то теж планові показники сягали майже такого рівня. Але ми кілька разів переглядали протягом року збільшення видатків на сектор оборони, і на сьогоднішній день він складає близько 1 трлн 900 мільярдів. З останніми змінами, де ми додали 303 мільярди на сектор безпеки та оборони.

Таким чином ми говоримо про те, що за великим рахунком країна визначає пріоритетом захист територіальної цілісності і перемогу. Показники кардинально не змінюються, і в разі потреби ми будемо переглядати щодо збільшення видатків на оборону і в 2024 році...

Дефіцит державного бюджету передбачається на трохи вищому рівні, ніж у 2023 році. Він буде сягати майже 43 мільярди доларів.

Якщо в 2023 році головними нашими партнерами і тими, хто допомогли були Сполучені Штати, МВФ і Європейський Союз, то сьогодні перемовини тривають. І ми сподіваємось на подальшу послідовну допомогу наших партнерів.

Потрібно зазначити, що усі видатки крім видатків на безпеку та оборону ми покривали за рахунок зовнішніх і внутрішніх запозичень. Нажаль, ця тенденція збережеться і в 2024 році. Власних доходів держави вистачить лише на покриття видатків сектору безпеки та оборони.

Ми орієнтуємося на 43 мільярди (залучити від партнерів - ред.). Це власне той дефіцит , про який ми говоримо. Ми сподіваємося, що близько 14 млрд це буде допомога від США. Ми сподіваємося на продовження роботи з МВФ, оскільки ми виконали всі основні його вимоги.

І знову ж таки віримо в подальшу співпрацю із Європейським Союзом, який в 2023 році надав нам 18 млрд саме на покриття дефіциту, в першу чергу, орієнтуючись на покриття захищених статей соціальних видатків. І ми на це маємо розраховувати в цьому році", - розповіла Леся Забуранна.