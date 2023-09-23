Питання розмінування території залишається нині одним із пріоритетних для України. На Херсонщині, приміром, обстежено близько ста тисяч гектарів деокупованих земель. Вилучили й знешкодили майже сто тисяч вибухонебезпечних предметів. Втім, попереду ще багато роботи. Про те, як щодня її виконують саперні групи Національної гвардії України - за матеріалами Андрія Анастасова.

Сапер з позивним "Бай" підіймає у повітря дрон. Спочатку територію треба обстежити візуально. Так починається робота зведеної групи з розмінування Національної гвардії України.

На місці сапери першочергово перевіряють дорогу та визначають безпечні проходи, щоб на ділянку могла проїхати техніка. Головний помічник - сучасний та зручний металошукач італійського виробництва.

Відрізняється від цивільних металошукачів тим, що він максимально спрощений: в ньому немає зайвих деталей, немає зайвих налаштувань. В ньому стоїть програмне забезпечення, яке автоматично калібрує його під мінералізацію грунту.

Так, власне, починається обстеження. На деокупованій Херсонщині зведений загін розмінування НГУ працює від квітня. Спочатку перевіряли менш забрудненні землі, щоб якнайшвидше фермери могли почати обробляти поля, тепер дійшла черга до більш складних ділянок. Як ця, наприклад.

Олександр, командир зведеного загону розмінування Національної гвардії України:

Тут відбувалися бої дуже багато боєприпасів реактивної артилерії. Є їх дуже багато, які не вибухнули й досі несуть величезну загрозу для людей. І в останню чергу залишаються саме заміновані території, де стояли інженерні підрозділи, які застосовували й протитанкові, і протипіхотні міни, з якими працювати довше і важче.

І ось перша знахідка. Бойова частина від "Граду".

Вибуховий ланцюг порушений: немає ініціюючої частини головної, в якій знаходиться вибухівник. Оскільки його немає, цей предмет є безпечним для транспортування. Умовно безпечним, звичайно.

Тож снаряд відносять до спецмайданчика, де вже зберігаються інші подібні знахідки. Сапери кажуть: найбільш небезпечні під час обстеження - це касетні боєприпаси, міни-пастки, боєприпаси із самоліквідатором та протипіхотні міни. Та їхня щільність буває просто шаленою.

Позивний "Брага", сапер зведеної групи з розмінування Національної гвардії України:

Буває таке, що при суцільному розмінуванні ділянки сапер може півдня витратити тільки для того, щоб пройти два квадратних метри.

Знайдені предмети завантажують у машину, відвозять у спеціально облаштоване місце, закладають належним чином, впевнюються, що поблизу немає людей чи цивільної техніки та підривають.

Кожному очищеному метру радіють місцеві фермери. Там, де раніше були снаряди - зараз достигають херсонські кавуни. Та роботи для саперів ще багато. Наразі у регіоні обстежено лише п'ятнадцять відсотків деокупованих територій.

Юрій Сокол, фермер:

Настрої в аграріїв - вони не падають духом, чекають поки сапери скоріше розмінують ці поля, ділянки! Уже в принципі терміни для посівної, єдине що дощу немає, а так уже б працювали повним ходом.

Сапери зазначають: через щоденні ворожі обстріли чимало полів доводиться обстежувати повторно. Ба більше.

Олександр, командир зведеного загону розмінування Національної гвардії України:

Бували такі випадки, що ми помічали над собою якісь безпілотні апарати, і вони були не наші, тому ми були вимушені припиняти роботу, розосереджуватися. Постійно ведеться розвідка, постійно йде полювання, і зокрема на саперів також.

А ще ускладнює роботу величезна кількість крихітних уламків боєприпасів, розкиданих по полях. Тому, кажуть військові, в цій роботі важливо не втрачати пильність та не треба гнатися за результатом.

Позивний "Брага", сапер зведеної групи з розмінування Національної гвардії України:

Це звичайний металолом, але враховуючи, що таких маленьких уламочків по полю безліч... Сапер, який проводить розмінування на ділянці, може просто від втоми чи неуважності пропустити протипіхотну міну.

Окрім цього на півдні країни Нацгвардійці задіяні у контрдиверсійних заходах, беруть участь у звільненні населених пунктів, штурмі ворожих позицій та несуть службу на блокпостах.