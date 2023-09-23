Робочі квапляться, бо коли люди повернуться, їм буде потрібна інфраструктура.

Жодної вцілілої оселі. Зруйнована лікарня і Будинок культури. Та попри близькість кордону з країною-агресоркою, обстріли й руїну, люди не покидають Дергачі на Харківщині, намагаються відбудувати свої обійстя. Як це відбувається - бачила Світлана Шекера.

У лютому 2022 ворог йшов на Дергачівський район Харківщини. Громада на самісінькому кордоні. Тож росіяни просувалися швидко. Частина прикордонних сіл громади одразу потрапила в окупацію. А от в самі Дергачі ворог так і не зміг зайти. Військовим потужно допомагали місцеві партизани, які створили рух опору.

В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації:

Це були в більшості мисливці, які знали дороги, ярки, відходи, місцевість. Вони підказували військовим, де треба робити засідки на росіян, куди відходити, звідки наносити ураження. Вираховували, куди може піти ворог, по яких дорогах може пересуватися колона, і якщо наша арта починає її нищити, куди ворог може піти. Створювались засідки, і куди б росіяни не вилазили, їх уже кругом чекали наші Збройні сили.

Дергачі стали щитом, який прикрив собою Харків. Та за те, що не змогли їх здолати, окупанти жорстоко помстилися. Після щоденних обстрілів з артилерії й мінометів у місті практично не лишилося цілих будинків. У квітні 2022 росіяни розбили центр первинної медико-санітарної допомоги.

Ніна Іваненко, медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги:

8 квітня вночі десь 0 годин 30 хвилин до нас прилетіло три бомби, нікого, слава богу не було, спрацювала сигналізація.

Коштом фонду ліквідації збройної агресії росії та міського бюджету лікарню відновлюють. І ось такою вона буде.

Вона буде двоповерхова, вона буде оснащена усіма необхідними елементами для роботи власне наших лікарів.

Сергій Воржавінов, інженер:

На даний рік у нас заплановано фундаменти, сама коробка з цегли й покрівля, а також будуть виконуватись роботи з прокладки інженерних мереж.

Робочі квапляться, бо коли люди повернуться, їм буде потрібна інфраструктура.

Володимир Усов, перший заступник начальника Харківської РВА:

Всі комунальні установи, а зокрема заклади охорони здоров'я й освіти, повинні бути відновлені, щоби люди відчували себе захищеними й бачили майбутнє на своє проживання.

На Будинок культури в Дергачах окупанти спрямували ракету. Тут був гуманітарний штаб.

В'ячеслав Задоренко, голова Дергачівської міської військової адміністрації:

Чому саме було обрано цей Будинок культури? Бо він мав три перекриття, що рятувало життя від обстрілу з міномета, і дуже таке ось потужне бомбосховище. І саме в день прильоту ракети в цьому Будинок культури в підвальному приміщенні знаходилося більше сотні людей, і на щастя, жодна людина не постраждала.

В планах - його теж відбудувати. Та спершу до зими треба встигнути відновити житло людям. Загалом планують закінчити ремонт 17 багатоквартирних будинків. Цю двоповерхівку ремонтують з травня.

Віталій Родіонов, бригадир:

Зроблено фундамент, переглянуто, зроблено вимощення. Утеплений будинок повністю вже. Покрівля зроблена, димарі нові поставлені, поміняні вікна.

А от від ідеї створення Меморіального скверу вирішили відмовитися. Проєкт вартістю 22 мільйони гривень вирішили відтермінувати. Кошти спрямували на допомогу військовим.