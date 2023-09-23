Цей тиждень видався пекельним для ворога у Запорізькій та Херсонській областях. У Мелітополі поблизу Моторного заводу ЗСУ ракетним ударом ліквідовували кілька десятків російських офіцерів і поранили командувача 58 армії.

У Василівському районі неподалік лінії фронту прилетіло по техніці та складах БК армії рф, а в районі Пришиба - по місцю базування окупантів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Цей тиждень є надпекельним для ворога, починаючи з Криму. Перш за все хочу пригадати 19 вересня. Це коли щось відбулося на Моторному заводі, де ворог облаштував свою військову базу. Там було не лише скупчення техніки, також там знаходився штаб, де ворог розташував свій командний пункт. І де знаходилось вороже керівництво, яке більше не зможе протидіяти нашим українським збройним силам.

Приблизно о 9-й ранку пролунало шість надпотужних вибухів . І було ліквідовано штаб ворожих військ, який знаходився на Моторному заводі.

Також цього тижня було ліквідовано і ворожий склад техніки в селищі Тракторне, яке знаходиться у Василівському районі. Там детонація боєприпасів відбувалася щонайменше на протязі п'яти годин. Це був стратегічний склад для ворога, тому що він розташований в 15-20 кілометрах від Запорізької лінії фронту.

Також було ліквідовано ще одну військову базу яка знаходилась у Мелітопольскому районі в селищі Пришиб. Звідти вивозили величезну кількість 200-х і 300-х. Мешканці, які знаходяться на тимчасово окупованій території повідомляють, що одразу ворог почав бігти, щоб врятуватися.

Що є знаковим на цьому тижні. Не лише склади боєприпасів і військової техніки ліквідовуються в глибокому тилу, .як ворог називає наше місто. А ліквідуються саме штаби і центри прийняття рішень", - розповів український мер Мелітополя.