Форум "Реінтеграція громад" відбувся у Запоріжжі. Учасники заходу, серед яких посадовці, дипломати та бізнесмени, говорили про відновлення деокупованих територій. Які проблеми та виклики чекають на тих, хто працюватиме у звільнених містах та селах, і що там потрібно буде зробити в першу чергу - Інна Гогой розкаже.

Державні діячі та місцеві посадовці, дипломати та бізнесмени, міжнародні партнери й громадські активісти з'їхалися у прифронтове Запоріжжя. Тут відбувся форум щодо реінтеграції громад. Його учасники обговорили проблеми та виклики, з якими доведеться зіткнутися на деокупованих територіях.

Олексій Кулеба, заступник керівника Офісу Президента України:

Це виклики безпеки, поруч з безпековими питаннями нерозривно ідуть проблеми розмінування та забруднення навколишнього середовища.

У Запорізькій області на деокупацію та реінтеграцію чекає сорок одна громада. Це понад 70 відсотків регіону. І процес відновлення територій не буде простим, зазначають в обладміністрації.

Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Вже зараз розуміємо, що відновлювати населені пункти й життєдіяльність доведеться з нуля, і це буде серйозним викликом для нас. Це відновлення об'єктів життєзабезпечення населення та знищеної інфраструктури, створення координаційних гуманітарних штабів та нових пунктів незламності.

А ще відбудова доріг та залізниці, повернення у населені пункти води, газу та електрики, облаштування медзакладів і відновлення підприємств. У Мінсоцполітики запевняють, поновити виплати на звільнених територіях зможуть за кілька тижнів. Окрім цього, потрібно буде одразу налагодити допомогу літнім людям.

Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України:

Це люди похилого віку, які залишилися одинокі, бо молодші рятували своїх дітей, і тому нам точно треба зразу формувати мобільні бригади, які зможуть цим людям допомагати з їжею, з гуманітарною допомогою, допомагати з доглядом, допомагати з якимись базовими речами.

Щоб подолати усі ці виклики потрібно мати міцні та надійні кадри. Нині Україна тільки формує свій кадровий резерв. Люди, які до нього увійдуть, мають чітко розуміти усю відповідальність своєї роботи. Учасники форуму впевнені, щоб пришвидшити процес реінтеграції, потрібно об'єднати зусилля.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя:

Громади поки що окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей об'єднують зусилля. Є ті пріоритети, які ми можемо реалізовувати вже зараз. Це створення економічної трансформації звільнених територій, розвиток унікального потенціалу кожної території.

Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Постійна допомога наших товаришів і друзів європейських, які допомагають. Ми зараз пішли глибше. У Луганській області у місті Старобільськ є тепер партнерські відносини, ми заключили меморандум про співробітництво із Любліном.

Говорили на форумі й про залучення інвестицій та створення умов для повернення бізнесу.