Місцеві у соцмережах назвали атаку на півострів однією з найбільших.

Ранкові сирени повітряної тривоги в Севастополі. Окупанти повідомляли про ймовірну ракетну атаку на місто. Загалом, на окупованому півострові тривожно.

Напередодні, приміром, прилетіло у штаб Чорноморського флоту. Ще зранку у п'ятницю Севастополь накрила густа димова завіса, а Керченський міст - перекрили. Уже за годину в міноборони росії відзвітували про "успішне збиття" ракети та двох безпілотників, що летіли на Крим.

Однак це був лише початок. До вечора в окупантів і вибухало, і палало. А серед поранених, за словами очільника ГУР Буданова, генерали. Та ще й у важкому стані. Тож як і куди прилітало в Криму - далі.

Гучними сиренами почався ранок у Севастополі. Місцеве населення каже: це вже друга атака за сьогодні.

Щонайменше три хвилі атаки були у Криму і вчора.

Спершу вибухало у Березівці Роздольненського району, у Саках, а потім і в Севастополі.

Окупаційна влада майже одразу визнала: є приліт по штабу Чорноморського флоту. Місцеві здивовані. Наче вперше.

Так, почалось, зриви, зриви в центрі міста, прямо над нами промчались ракети. Це Севастополь.

На місце події нібито поїхало аж 10 швидких. А в Міноборони росії заявили: ніхто не загинув, одна людина зникла безвісти. Ураження штабу підтвердили й в ЗСУ. Але судячи з відео очевидців, прилітало туди не раз.

Внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту росії в окупованому Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них - російські генерали. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

Серед поранених - командувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук, в дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков, перебуває без свідомості. Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється.

Водночас Буданов не підтвердив повідомлень про імовірну загибель командувача Чорноморського флоту рф адмірала Віктора Соколова. Про його стан у розвідці поки що не знають. Російські пропагандисти заявили: цю поразку "надо признать" і "дєлать виводи".

Але визнати треба й інші прильоти по окупованому Криму. Місцеві повідомляли й про вибухи в Бахчисарайському та Сімферопольському районах. А ще поблизу Первомайського і Красногвардійського.

Нібито прилетіло не лише у штаб флоту, поцілили ЗСУ й у військову частину.

Близько 6 вечора з'явилася інформація про ще один вибух у Севастополі.

Однак про неї - ні окупанти, ні ЗСУ не згадували. Шумно в Криму тепер ледь не щодня.

У ніч на 21 вересня вибухи та роботу ППО чули у Саках, Новофедорівці, Євпаторії, Джанкої та Севастополі.

Місцеві у соцмережах назвали атаку на півострів однією з найбільших, а в міноборони росії заявили: нібито збили 19 безпілотників. Ймовірно, атака перевантажила ППО окупантів, бо тієї ночі українські ракети "Нептун" уразили ескадрилью російських літаків Су-24 і Су-30.