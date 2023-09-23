Рогозіна зробили "сенатором" тимчасово окупованої Запорізької області [ Редагувати ]
Ексглаву "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна зробили "сенатором" окупованої Запорізької області.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Сьогодні, 23 вересня колаборант Євген Балицький "призначив" колишнього очільника "Роскосмоса" Рогозіна так званим "сенатором" захопленої росіянами частини Запорізької області.
Зауважимо, що чутки про нібито призначення Рогозіна поширювались ще з початку тижня. За здогадками ЗМІ Кремль розглядав його кандидатуру на посаду сенатора від окупованої Запорізької області.
по темі
У четвер, 14 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів про обстановку в області
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по Кременчуку Полтавської області збільшилася. Серед травмованих є діти
5 кілометрову дистанцію долатимуть поранені герої нашого часу. Військові із різних куточків країни прямували з Ужгорода. Там наші колеги поспілкувалися з ветеранами війни.
Цей тиждень видався пекельним для ворога у Запорізькій та Херсонській областях. У Мелітополі поблизу Моторного заводу ЗСУ ракетним ударом ліквідовували кілька десятків російських офіцерів і поранили командувача 58 армії.
Сили оборони України прорвали лінію оборони російських військ біля села Вербове у Запорізькій області. Про це в інтерв'ю CNN заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський