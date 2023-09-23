У Кременчуку уточнили кількість постраждалих через ракетний удар [ Редагувати ]
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по Кременчуку Полтавської області збільшилася. Серед травмованих є діти.
Про це повідомляє мер міста Віталій Малецький в Facebook.
Він зазначив, що на місці ракетного удару завершилися пошукові роботи. Внаслідок російської атаки загинула одна людина. Постраждали 32 людини, серед них троє дітей. 16 осіб госпіталізовано.
"В результаті ракетної атаки на наше місто вибуховою хвилею пошкоджено декілька житлових будинків в центральній частині Кременчука. Вибиті вікна, пошкоджена покрівля, подекуди є руйнування оздоблення фасадів", - зазначив Малецький.
Зараз у Кременчуці працює спеціальна комісія, яка проводить обстеження та фіксує пошкодження.
по темі
У Черкасах завершили розбір завалів на місці вчорашнього російського ракетного удару
Кожен вибух ракети рахується як окремий випадок злочину
У тимчасово окупованому Токмаку сьогодні, 21 вересня, ввечері пролунало кілька вибухів
Російські терористи посилили авіаудари по прибережних громадах Херсонської області
Сили оборони України сьогодні, 19 вересня, завдали успішного удару по штабу росіян поблизу захопленого Мелітополя