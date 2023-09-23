Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по Кременчуку Полтавської області збільшилася. Серед травмованих є діти.

Про це повідомляє мер міста Віталій Малецький в Facebook.

Він зазначив, що на місці ракетного удару завершилися пошукові роботи. Внаслідок російської атаки загинула одна людина. Постраждали 32 людини, серед них троє дітей. 16 осіб госпіталізовано.

"В результаті ракетної атаки на наше місто вибуховою хвилею пошкоджено декілька житлових будинків в центральній частині Кременчука. Вибиті вікна, пошкоджена покрівля, подекуди є руйнування оздоблення фасадів", - зазначив Малецький.

Зараз у Кременчуці працює спеціальна комісія, яка проводить обстеження та фіксує пошкодження.