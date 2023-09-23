У Словаччині святкуватимуть дні України. Планують різні заходи: фестиваль, продаж дитячих виробів для збору коштів для підтримки дітей, а ще забіг "Ветеранська миля". 5 кілометрову дистанцію долатимуть поранені герої нашого часу. Військові із різних куточків країни прямували з Ужгорода. Там наші колеги поспілкувалися з ветеранами війни.

Це відео побратим Олексія знімав у 2015 році в Дебальцеве. Військові опинилися в оточенні. А ворог прямою наводкою обстріляв їхні позиції. Боєць пригадує, страшний звук, оглушило, а потім хмари пилу. Тоді йому дивом вдалося вижити, і вийти неушкодженим. Та от 8 березня 2022 року, цей день, на жаль, в пам'яті залишиться не таким щасливим.

Олексій Бурлаков - боєць:

Був мінометний обстріл, нас, мабуть, засік дрон ворожий. Я вискочив з машини, і якраз впала міна.

На ньому не було живого місця. Постраждали обидві руки та ноги. Пережив не одну операцію. Завдяки медикам та підтримці коханої й дітей знову став на ноги. У Німеччині отримав сучасний протез. І тепер мало того що ходить без проблем, він ще й один із 5 ветеранів, які днями підкорили Говерлу.

Олексій Бурлаков - боєць:

Спочатку було тяжкувато, але потім звик до нього. Були в Карпатах, вибиралися на Говерлу. Збирали 10 млн для наших підрозділів. Зібрали вже майже 8,5 млн.

У Василя з Дніпра схожа історія. Він доброволець. Під Бахмутом минулої осені ледь не загинув. Його буквально збирали по частинах. І нині у нього теж протез. Те, що живий називає дивом.

Василь Констянтинович - військовий ветеран:

Мені відірвало ногу зразу, ліву тоже дуже покалічило, перебило ключицю, осколок в голові ще досі. Я якось не впав духом і не втратив свідомість, і сам собі наложив жгути на обидві ноги, у мене розірвало і бронежилет, ждав підкріплення.

Нині ці бійці в Ужгороді. Їх чекає дорога до Словаччини. Там збираються долати 5 км дистанцію на забігу "Ветеранська миля" у місті Кошіце.

Едуард Бурош - радник прем'єр-міністра Словаччини з питань транскордонної співпраці:

Цей забіг - один у Словаччині, який в рамках днів України, є організований з 2021 року. 24 вересня - прямо на 19 місяців початку російської агресії на Україну. Це така символічна дата, але воно так виходить на цей рік на цю "Ветеранську милю".

Забіг проходить у рамках днів України в Словаччині. Організатори кажуть, таким чином прагнути висловити підтримку нашій країні та її героям. Учасники забігу - військові із різних куточків України. Їх більше сотні.

Богдан Федін - військовий ветеран:

Я дуже радий, що можу поспілкуватися з такими хлопцями як я. У нас є що згадати, є про що поговорити, бо зараз після поранення це життя вже інше. І хочеться поспілкуватися також з людьми, що за кордоном нас підтримують. Ми це цінимо.

У кожного військового важкі поранення. Але всі бійці залишилися незламні духом. Чи не кожен готовий і надалі захищати країну, адже знають, борються за вільне та щасливе майбутнє своїх дітей, своєї країни.