Розблокувати одеські порти та врятувати економіку України може лише зброя. росія фактично окупувала Чорне моря та позбавила нашу державу свободи судноплавства, брутально порушуючи міжнародне морське право.

Поставки Україні далекобійних західних ракет дозволять ефективно звільнити від окупанта наші морські простори та забезпечити поставки продовольства на світові ринки. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко.

"Я б не сказав, що морська блокада в її формальному вигляді існує. Дійсно, ці торговельні судна потихеньку почали проходити як і бік України, так і до світового океану.

Довоєнний обсяг був 160 млн тонн щорічно - перевалка через наші порти. Ми не бачимо, що ці потужності були поновлені. Це поодинокі випадки поки що. Водночас ми сподіваємось на те, що обсяг тонажу, який буде вивозитись з України, тобто експортуватися, він буде нарощуватися.

росія поки не наважується нападати на торговельні судна третіх держав, оскільки розуміє, що таким чином наражає себе на дуже серйозну небезпеку. Як політичну - вона може втрати рештки прихильності держав, а по-друге, може наражатися на військову відповідь.

Наприклад, якщо буде пошкоджено торговельне судно, яке слідує під прапором держави НАТО, то в принципі відповідно до Вашингтонського договору (договір про створення НАТО), такий напад може бути розтлумачений як напад на все НАТО.

Як би там російська федерація не брязкала зброєю, не було цієї войовничої риторики в бік НАТО, на НАТО росія нападати не буде.

Скоріш за все, росіяни виторговують собі максимально сприятливі умови, шантажуючи Україну і не тільки. Враховуючи те, що Україна є одним з лідерів поставок на ринок продовольства, не поставки українського продовольства до держав Азії, Африки є фактично загрозою продовольчої безпеки у світі. Це провокує хвилі міграції, і є загрозою безпеці західних держав.

Захід повинен зрозуміти, зокрема Сполучені Штати, що немає сенсу приймати пасивну участь у цьому. Нам треба дати озброєння, щоб ми контролювали наші українські морські простори...

Економіка України по суті орієнтована на море, 70% експорту в довоєнні часи здійснювалось з допомогою моря. Альтернатив морським шляхам - немає. Ми можемо убезпечити транспортування наших вантажів, нашого збіжжя лише військовим шляхом.

Тобто нам необхідно "закрити" за допомогою авіації та ракет 200 кілометрів від портів Одеси до зовнішньої межі територіального моря Румунії. Також виставити мінні поля від підводних човнів. Немає іншого шляху, враховуючи агресивну поведінку російської федерації", - заявив Богдан Устименко.