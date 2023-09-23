Понад 78 тисяч вимушених внутрішніх переселенців знайшли прихисток на Хмельниччині. Їм допомагають облаштуватися, вирішити побутові питання, забезпечують продуктами. А ще намагаються зробити усе, щоби почувалися як удома.

У Хмельницькому влаштували "Вареник-фест", на якому представники різних областей України разом із місцевими готували вареники за рецептами своїх регіонів. Деталі в матеріалі.

Рік тому Анна із синами Михайлом та Кирилом під обстрілами виїжджали з окупованого Сватового на Луганщині. Хлопчики й досі пам'ятають, як сиділи у погребі.

Анна Левченко, переселенка зі Сватового:

Не було їжі, не було де брати їжу. Те, що було в погребі, те і їли. Були постійно прильоти, відльоти, і ми в погребі жили, ночували. А ще було холодно, і дітям було страшно.

Родина планує залишитися на Поділлі. Як і пані Людмила із Краматорська. Жінка ділиться улюбленим рецептом тіста.

Пані Любов тим часом готує фірмову страву маріупольців - чебуреки.

Півтора року тому подружжю Лазаренків вдалося виїхати з напівзруйнованого Маріуполя.

Любов Лазаренко, переселенка із Маріуполя:

Ми до цього ні разу не були у Хмельницькому. Нас Господь сюди привів. Випадково. Чоловік знайшов роботу, йому запропонували, і він каже: поїдемо. Я кажу: а що нам робити? Поїдемо. І ми тут. Тут більш 2-х тисяч маріупольців. І ми спілкуємось. Дуже дякуємо хмельничанам.

Підтримали переселенців і місцеві кухарі.

Ганна Іванівна, жителька Хмельницького:

У нас сьогодні три начинки різноманітні. Варенички з гречаного борошна, солоний сир, кислий сир. Колись в давнину сир заготовлювали. Коли зимою сира не було, то завжди його брали з відра, з погреба, і готували вареники.

Тетяна Сич, регіональна координаторка благодійного фонду:

Тут присутні представники не лише Хмельницького, не лише Хмельницької області, але й представники Донецької області, Луганської, Херсонської, Миколаївської. І ми хочемо всі разом посмакувати варениками й підкріпити ще раз єдність нашого українського народу.

Пів сотні переселенців виготовили понад 1000 вареників. А ще чебуреки та казан плову, якими й пригощали відвідувачів "Вареник-фесту".