Самохідна артилерійська установка вітчизняного виробництва. САУ "Богдана", що розроблена під калібр зброї зразка НАТО, пройшла бойове хрещення ще у битві за острів Зміїний. А в липні цього року її взяли на озброєння нашого війська. Як українська гаубиця відпрацьовує по російських позиціях - репортаж із Донеччини, підготовлений спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Лиманський напрямок. Самохідна артилерійська установка "Богдана" 2С22 відпрацьовує по живій силі ворога. Гаубиця стала першою вітчизняною САУ, що розроблена під стандарт країн НАТО. Її калібр - 155 міліметрів.

Віталій, командир батареї САУ 2С22 "Богдана":

Як не крути 152 і 155 - вони майже однакові боєприпаси, але залежить від самої марки 155 калібру. Є снаряд, в якому там розліт осколків до 400 метрів, є до 200 метрів, але як показує практика, якщо йде пряме попадання в ціль, якщо це жива сила, то там дуже сильна ударна сила і розліт осколків.

Цей екіпаж працює на САУ "Богдана" 2.0 - свіжою модифікацією гаубиці. Бійці кажуть: установка комфортніша, має підвищену прохідність і досконаліший комп'ютер.

Позивний "Фрегат" головний сержант батареї САУ 2С22 "Богдана":

Це пульт управління органами машини, тому що вона не повністю улагоджується сама, вона автоматично розгортається, але в автоматичному ти більше нічого не робиш, і якщо ти включаєш тестовий режим, то можна органи включати-виключати.

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:

Кабіна САУ "Богдана" виглядає досить просторою, гарно обладнаною, і в мене таке відчуття, що я знаходжуся в хорошій іномарці.

Росіяни вже не раз намагалися вполювати "Богдану", розповідає Денис - він водій самохідної гаубиці.

Денис, старший водій:

Дуже трудно було виїжджати, тому що постійно був обстріл, за нами слідили, я приходив вночі, забирав машину, пробили нам колесо, не було можливості поміняти, то їхали на пробитому.

"Богдану" прийняли на озброєння української армії лише 2 місяці тому, додаткові випробування вона проходить уже безпосередньо на полі бою. Наші співбесідники кажуть: установка дає точний результат.

Віталій, командир батареї САУ 2С22 "Богдана":

В більшості працюємо осколочно-фугасними, але коли нам дали касетні боєприпаси, то і ними працюємо, і точність що на тих, що на тих у нас 90 відсотків всієї роботи - це попадання в ціль. Попадали по складах з боєприпасами, по складах з ПММ, по живій силі. Неможливо порахувати скільки вже було стрільби, скільки ворога полягло від наших рук.

Поки пишемо інтерв'ю, екіпаж отримав координати нової цілі. Вирушаємо на бойову позицію. Сьогодні - "врожайний день", жартують військові - вранці вже влучно поцілили по ворожому танку на переправі, а напередодні - знищили ворожий склад боєприпасів.

За день бійці іноді відпрацьовують по 100 снарядів, а то і більше.

Федір, командир гармати:

Перший вистріл - то трошки страшнувато, а коли вже перший стрельнув, то хочеться вже працювати, і головне працювати, щоб лягало куди треба.

Бійці зізнаються: кожне вдале влучання для них - маленька перемога, яка обов'язково стане частиною великої перемоги України над російськими загарбниками.