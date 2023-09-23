Склади з конфіскатом закарпатської митниці значно спорожніли. Там продовжують передавати майно для потреб оборони та національної безпеки України. Так з початку року конфіскованого передали на понад 20 млн грн. Як відбувається процедура та що саме передають - з'ясовувала Маряна Мартин.

Ці конфісковані Закарпатською митницею душові вже днями відправляться на схід. Забирають їх прикордонники.

Дмитро Синявський - водій відділу матеріального забезпечення Мукачівського прикордонного загону:

Вони складаються повністю, і можна їх використовувати в будь-яких умовах, не потрібний і водопровід, тобто переносні ванни.

Товар зі складів конфіскату Закарпатської митниці прикордонники забирають вже не вперше. Минулого місяця побратимам, що боронять країну на сході відправили одяг. З часу повномасштабної війни склади митниці добряче спорожніли. За рішенням ради оборони Закарпатської ОВА, митники, на потреби Сил оборони, тільки цього року вже передали конфіскованого майна на суму понад 20 млн грн.

Олександр Семирга - начальник Закарпатської митниці:

Кілька днів тому ми на кордоні зі Словаччиною в одному пункті пропуску вилучили понад 5 з половиною тонн замороженого м'яса, яке намагалися ввезти під виглядом інших товарів. Оперативно звернулися до ОВА, і у швидкому порядку за рішенням ради оборони дане м'ясо було передано на одну з військових частин.

Весь товар, який рішенням суду визнається конфіскованим, розміщують на сайті обласної військової адміністрації. Представники військових чи оборонних структур мають змогу ознайомитися з переліком. Згодом, попросити їх для себе. Як, приміром, зробили закарпатські рятувальники.

Владислав Садварій - головний фахівець відділу ресурсного забезпечення ГУ ДСНС в Закарпатській області:

Вивчаються дані матеріальні цінності. Якщо дана потреба у даних матеріальних цінностях або транспортних засобах, ми безпосередньо звертаємося листом-зверненням, після чого відбувається засідання на підставі рішення Закарпатської ОВА, де приймається рішення передавати дане майно чи не передавати.

Попри війну, несумлінні підприємці наважуються на порушення закону. Майже щодня на митниці фіксують спроби завезти незадекларований товар.

Едуард Маляр, начальник управління адміністративно-господарської діяльності Закарпатської митниці:

Правопорушення відбуваються як у вантажних транспортних засобах, де першочергово не декларують майно, яке перевозять, а також на пасажирськім транспорті й автобусами, звичайно.

У топі таких товарів - деревина, компютерна техніка, засоби гігієни, транспортні засоби, цигарки. Загалом з часу повномасштабної війни, за рішенням ради оборони Закарпатської ОВА митники передали конфіскованого майна на суму понад 87 мільйонів грн.