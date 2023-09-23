Одна людина загинула, ще понад три десятки отримали поранення. Більшість залишаються у лікарні, троє пацієнтів у важкому стані. Такі наслідки ракетного удару по Кременчуку. Російська армія напередодні ввечері нанесла удар по цивільній інфраструктурі. Наша Олена Мендалюк вирушила до міста, аби дізнатися усі деталі. Далі - її репортаж.

Приблизно о 17 годині російська армія завдала ракетного удару по Кременчуку. Місцеві жителі чули два потужних вибухи.

Наталія - жителька Кременчука:

Якраз лікували дитинку. Дитинка, я так розумію, не зрозуміла, що відбулося. Мультики грали. Установка працювала.

Пані Наталія працює у стоматологічній поліклініці, що розташована неподалік від центру ракетного удару. Жінка розповідає, між вибухами минуло лише кілька секунд, а вибухова хвиля дісталася і до них.

Наталія - жителька Кременчука:

Нас спасло те, що вікна були на провітрювані, і двері були відкриті.

Російська армія здійснила черговий терористичний удар по цивільній інфраструктурі міста. Загинула одна людина.

Дмитро Лунін - начальник Полтавської обласної військової адміністрації:

Ворог знову підступно вдарив по Кременчуку. Постраждала цивільна інфраструктура. На зараз є одна загибла людина. 31 особа потребує допомоги. Половина з них амбулаторно, половина госпіталізованих. Надається допомога в лікарнях Кременчука. Відповідно є три дитини, які звернулись амбулаторно, які постраждали.

Зранку на вулицях все ще чати звуки розбитого скла. Люди прибирають наслідки. У навколишніх будинках вибиті вікна, потрощені металеві ролети.

Допомогти прибирати навколо житлових будинків вийшли й комунальники. Пані Наталія каже, сьогодні працюють бригадою у повному складі, бо дуже багато пошкоджень у житловому секторі.

Наталія - працівниця комунального підприємства:

Більше ніж всі. Залучилися і ті, що були хворі, і ті, що були у відпустці. Ми вже були там на центрі, де місце події було. Тепер вже у двори пішли.

Вранці почала працювати профільна комісія - обстежують та вивчають масштаби руйнувань.

Нагадаю, Кременчук вже зазнавав потужного ракетного обстрілу. Торік у червні російська ракета влучила у торговельний центр. Тоді загинуло 22 людини, більше сотні отримали поранення. Вигоріло понад 10 тисяч квадратних метрів. Пошуково-рятувальна операція тривала понад добу. Та трагедія сколихнула увесь світ. Місцеві жителі кажуть, ворог знову тероризує місто.

Ніна - жителька Кременчука: