Російські окупанти обстріляли Херсон, є жертви [ Редагувати ]
Російські окупанти в черговий раз атакували Херсон. Внаслідок обстрілу загинула жінка.
Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, через російський обстріл травми несумісні з життям отримала 65-річна жінка.
"Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку", - розповів голова ОВА.
Він також додав, що через обстріл отримав поранення 27-річний чоловік.
"Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно", - додав Прокудін.
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