Скандал з російськими дронами, що прилетіли на румунську територію, вибухнув два тижні тому.

Від російських повітряних атак страждають не тільки українські міста. Укриття, сигнали тривоги та посилення ППО - все це вже реалії Румунії. Країна, яка ще недавно не визнавала факту прильоту російських дронів на свою територію, опинилася у новій реальності. Як її сприймає місцеве населення та як реагує влада держави-члена НАТО? Розповість Ольга Жидецька.

Всередині може розміститися близько 40 осіб. Довжина укриття 10 метрів, висота - 1,5 метра.

Ці кадри - репортаж румунського телебачення з прикордонного села Плауру. Журналісти інспектують новозбудоване укриття.

Крихітний населений пункт на сотню жителів, що через Дунай межує з Одещиною, на початку вересня став відомий на всю Європу. В його околицях один за одним вибухнули російські дрони.

Тудор Чернега, мер комуни Чаталкіой:

Якщо подумати про ці безпілотники, один і другий упали поряд із селом. Вони могли впасти на будинок. Подумати тільки, якби вони врізалися у будинки! Люди продовжували скаржитися, але їм не вірили, аж поки не виявили уламків.

Жителі прикордонної комуни потерпають від російських обстрілів, відколи країна-агресорка узялася атакувати українські порти на Дунаї. Вони дуже близько до Румунії й мешканці найближчих селищ постійно на собі відчувають воєнні реалії.

Георге Пуфля, житель Плауру: Добре чути, як летять безпілотники. Коли вони падають, то катастрофа, тремтить усе, як землетрус.

Скандал з російськими дронами, що прилетіли на румунську територію, вибухнув два тижні тому.

Тоді Україна заявила, що має фото- і відеодокази. Однак влада країни кілька днів не визнавала цього факту.

І навіть після повторення інциденту, Бухарест намагається знизити градус напруження.

Марчел Чолаку, прем'єр-міністр Румунії:

На нас ніхто не нападає, люди! Заспокоймо нерви населенню, а то ми всі з глузду з'їдемо. На нас ніхто не нападав і нападати не буде. У нас просто є уламки безпілотника.

Тим часом Бухарест таки повідомив НАТО про інциденти.

В Альянсі поки не вважають їх зумисними діями кремля, хоча уважно стежитимуть за ситуацією.

Крім того, румунська влада висловила росії протест та стала міркувати як захистити жителів. Охочим запропонували евакуацію.

Іон Джувановичі, житель Плауру:

Ні, я не поїду. У мене є худоба. Куди? Я можу поїхати в Тульчу, до своїх дітей. А як тут мої тварини? Хто їм воду дасть, чи ще що їм потрібно?

Костіка Танасе, житель Плауру:

Якщо буде гірше і почастішають удари безпілотників, особливо якщо впаде на будинок у селі, то нічого не вдієш - треба їхати звідси".

Тим часом військові на території комуни спорудили два укриття. Бетонні блоки, обкладені мішками з піском - технологія, випробувана в Афганістані та Іраку. Орім того, у прикордонних районах налагодили сповіщення про повітряну загрозу. Також, Міноборони розширило безполітну зону до 30 кілометрів вглиб від українського кордону. У регіоні збільшено кількість постів спостереження і наземних сенсорів та розгорнуті додаткові засоби ППО. Протиповітряну оборону Румунія координуватиме з партнерами по НАТО та Україною. Офіційний Бухарест заявив про готовність збивати російські дрони чи ракети, у разі необхідності.