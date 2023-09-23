В окупованому Токмаку Запорізької області вже другий день поспіль лунають вибухи.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"В Токмаку у окупантів вже другий день "дискотека", - сказав Федоров.

За даними міського голови, містяни повідомляють про кілька гучних вибухів.

"Чекаємо подробиць від Генштабу", - додав він.