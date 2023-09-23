У Токмаку другий день поспіль лунають вибухи [ Редагувати ]
В окупованому Токмаку Запорізької області вже другий день поспіль лунають вибухи.
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"В Токмаку у окупантів вже другий день "дискотека", - сказав Федоров.
За даними міського голови, містяни повідомляють про кілька гучних вибухів.
"Чекаємо подробиць від Генштабу", - додав він.
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