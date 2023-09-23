Тепер "бавовна" у Криму розквітає дедалі частіше - жаліються місцеві туристи.

Успішній роботі українських ракет по Севастополю передували спільні спецоперації ГУР та СБУ. Служби систематично знищували флот надводними дронами й систему протиповітряної оборони окупантів. Вибухнуло декілька установок С-400 "Тріумф".

А ще СБУ викриває зрадників, підриває мости та непомітно знищує ворожу техніку. Про найяскравіші операції наших спецслужб за час вторгнення росії - розповість Єлизавета Яковлева.

Вибуховий привіт окупантам у Криму передали українські спецслужби кілька днів тому. Під ударом військовий аеродром неподалік міста Саки. Відомо, що на летовищі було 12 повітряних суден. Поруч база підготовки операторів дронів-камікадзе і зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир".

А на цих кадрах фахівці Служби безпеки України викривають російську агентуру на Миколаївщині. Зловмисники збирали інформацію про військову техніку ЗСУ, її кількість і розташування. Зібрані дані передавали росіянам.

В умовах війни фахівці СБУ провели чимало успішних операцій. Кожна з яких філігранно спланована, нерідко протягом кількох місяців.

Іван Ступак, військовий експерт, колишній працівник СБУ:

На кожному етапі від стресу, від нервування можна було скинути 2-3 кілограми. Думають, що це там легко, коли ти трясешся, думаєш, щоби все зійшлося, щоб не розкрили тебе, щоб не потрапити під ГРУ росіян

Іван Ступак у 2004-2015 роках працював у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Був оперативником, займав керівні посади. Каже, зараз у Служби безпеки України - роботи дуже багато! Ловити зрадників і коригувальників вогню, диверсантів і шпигунів. І далеко не кожна історія потрапляє у публічне поле.

Іван Ступак, військовий експерт, колишній працівник СБУ:

Після війни ви ці історії почуєте. Допомагають або десь інформацію дають. Наприклад, що якийсь колаборант приїхав до коханки, тут його автомобіль стоїть, і можна його замінувати, за ним ніхто не слідкує. Або прямо залучаються до знищення.

Однією з найбільш вдалих операцій СБУ Іван Ступак називає удари по Кримському мосту та нещодавнє знищення комплексу С-400 в районі окупованої Євпаторії.

Тепер "бавовна" у Криму розквітає дедалі частіше - жаліються місцеві туристи.

Втім, усе це не просто яскраві "спалахи" - справді успішною можна вважати операцію, коли нашим захисникам вдається знищити не лише ворожу техніку, з якою окупанти запускають ракети по українських містах, а й "мозковий центр" ворожого комплексу.

Іван Ступак, військовий експерт, колишній працівник СБУ:

Там близько 6 юнітів різних. Один запускає, одна заряджає, одна ракетна. Головний з них - це командний центр, де сидять оці російські військові, де показують радари, куди стріляти.

Звісно, росія має тисячі одиниць техніки та безліч потужних ракетних чи розвідувальних комплексів. Втім, кожен точний удар, що його здійснюють наші захисники, сіє паніку серед окупантів, дають зрозуміти, що наші спецслужби - на крок попереду.

Іван Ступак, військовий експерт, колишній працівник СБУ:

Знищення таких систем створює напругу на півострові, створює прогалини в системі оборони, і там, де немає повітряної оборони, там будуть українські ракети, українські дрони.

Представники наших спецслужб є і в глибокому тилу ворога - наголошує військовий експерт. А отже спокій і тиша для окупантів - дуже примарні відчуття. Адже наші "очі та вуха" є скрізь.