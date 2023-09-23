На Прикарпатті вчора, 22 вересня, поліцейський, перебуваючи поза службою, насмерть збив підлітка. Розпочато розслідування.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

За даними правоохоронців, аварія трапилася вчора, близько 22:20 в селі Ценява Коломийського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля “BMW”, перебуваючи поза службою, на неосвітленій ділянці збив підлітка. Від отриманих травм 16-річний хлопець загинув.

На місце виїхали правоохоронці та співробітники Державного бюро розслідувань. Водія перевірили на стан сп‘яніння: він був тверезий.

За цим фактом слідчим підрозділом ДБР розпочато кримінальне провадження. Окрім того, поліція Прикарпаття проводить службове розслідування, результати якого будуть скеровані до ДБР.