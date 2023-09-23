На Прикарпатті поліцейський насмерть збив 16-річного хлопця [ Редагувати ]
На Прикарпатті вчора, 22 вересня, поліцейський, перебуваючи поза службою, насмерть збив підлітка. Розпочато розслідування.
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.
За даними правоохоронців, аварія трапилася вчора, близько 22:20 в селі Ценява Коломийського району.
За попередньою інформацією, водій автомобіля “BMW”, перебуваючи поза службою, на неосвітленій ділянці збив підлітка. Від отриманих травм 16-річний хлопець загинув.
На місце виїхали правоохоронці та співробітники Державного бюро розслідувань. Водія перевірили на стан сп‘яніння: він був тверезий.
За цим фактом слідчим підрозділом ДБР розпочато кримінальне провадження. Окрім того, поліція Прикарпаття проводить службове розслідування, результати якого будуть скеровані до ДБР.
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