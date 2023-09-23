Ще один інфраструктурний виклик для країни - опалювальний сезон. Днями росіяни вперше за шість місяців знову вдарили по енергетичній інфраструктурі.

Найскладніша ситуація в прифронтових містах і біля вже неіснуючого Каховського водосховища. Марганець на Дніпропетровщині залишився без централізованого водопостачання після підриву країною-агресоркою Каховської ГЕС. Але місцева влада уже збудувала альтернативний, значно менший водогін. І за словами тепловиків, його потужності достатньо для заповнення систем. Як місто готується до зими - далі в сюжеті.

Вибиті вікна під час попередніх обстрілів забиті ОСБ-листами, а резервуар для сировини вже заповнений. Котельні Марганця готові до початку нового опалювального сезону. Колектив пройшов інструктаж щодо правил безпеки у місті, яке щодня перебуває під ворожим вогнем.

Геннадій Рябоконь, директор КП "Комбінат комунальних послуг" Марганецької міськради:

Два оператори в зміні, працюють вони сутки через 3. Тобто через троє суток. З усіма операторами проведено роз'яснювальні роботи щодо обстрілу територій і їхні подальші дії. Під час обстрілу працівники будуть знаходитися у безпечному місці, що не вплине на працездатність нашої котельні.

Щоправда, працюватимуть лише дві із шести міських котелень. Вони забезпечуватимуть теплопостачання об'єктів бюджетної сфери - відділ освіти, пенсійний фонд, виконком, медичні установи. Інші котельні, що постачали тепло у школи та дитячі садки, законсервували, бо навчання у Марганці проходить онлайн.

Геннадій Рябоконь, директор КП "Комбінат комунальних послуг" Марганецької міськради:

Відсутній споживач. Діти навчають онлайн. Тому лише дві котельні у нас в цьому опалювальному сезоні будуть працювати.

Це неабияк полегшило підготовку до опалювального сезону, зізнаються тепловики. Адже Марганець - одне із багатьох міст, яке опинилося без централізованого водопостачання після підриву росіянами Каховської ГЕС, а відтак наповнення систем водою було під загрозою. Хоча багато населення ще у 2016 році перейшло на індивідуальне опалення.

Геннадій Рябоконь, директор КП "Комбінат комунальних послуг" Марганецької міськради:

До 2015 року для заповнення теплових мереж ми витрачали приблизно 900 кубів води - це тільки для заповнення, для підтримання виходило кубів 30-40 в сутки. На зараз ми маємо взагалі об'єм теплових мереж приблизно 300 кубів і з щоденним підживленням 1 куб в сутки.

Нині заповнення систем відбуватиметься з новозбудованого водогону, який качає воду з Миколаївського водосховища. Його потужність до семисот кубів води за добу.

Анатолій Деркач - секретар Марганецької міської ради:

Система буде наповнюватися в той період часу, коли люди масово не беруть воду. Нам потрібно заповнити систему, а потім буде в резервуарах підпитка так звана. Тому наш опалювальний сезон ніяк не буде заважати людям, які будуть споживати цю воду.

Поки тепловики запасатимуться водою, місцеві жителі, що мають автономне опалення, дбають про теплі речі. Бо, розуміють, на електроопаленні цієї зими, швидше за все, доведеться економити. Торік рахунки були непідйомні.

Зоя - жителька Марганця:

Тапочки теплі, кофти теплі, штани теплі. Економимо дуже. Менше включали батареї. Економили на всьому.

Економитимуть жителі Марганця і на пічному опаленні. Пані Тетяна вже закупила 3 куби дров. Каже, цього року вони здорожчали.

Тетяна - жителька Марганця:

У тому році було 700 гривень, в цьому 1100. Аби система не замерзла, були такі морози, що і 10 градусів, тоді топилося більше, а так одягались потепліше. А що робити, як завжди, ми виживаємо.

У Марганці за відсутності світла взимку цілодобово працюватимуть пункти незламності, де люди зможуть і обігрітися, і зарядити гаджети.