Вони першими приїздять на місця надзвичайних ситуацій та ворожих атак, розміновують деокуповані населені пункти, ліквідовують пожежі. Про будні й бойові відрядження бійців рятувальних підрозділів Хмельниччини - у наступному сюжеті.

Старший сержант піротехнічної служби 23-річний Владислав знешкодив сотні одиниць вибухонебезпечних снарядів. Працював на деокупованих територіях Донеччини, Київщині та Херсонщині.

Владислав Кваша, піротехнік ГУ ДСНС у Хмельницькій області:

Ця протитанкова міна є повністю пластикова. В ній практично немає металу, і її дуже важко виявити металошукачем. Ці міни шляхом свого забарвлення і маленького розміру дуже важко виявити. І протипіхотні міни найчастіше зустрічаються. Їх закопують в землю.

Свою першу нагороду за мужність та професійність Владислав отримав ще під час роботи в зоні проведення ООС.

Владислав Кваша, піротехнік ГУ ДСНС у Хмельницькій області:

Перша моя нагорода "За заслуги перед ЗСУ". Отримав ще у своїй першій ротації у 2019 році, коли ми працювали на розведенні військ. І зовсім недавно в нас в області я отримав "За відвагу в надзвичайних ситуаціях".

Понад 500 рятувальників Хмельниччини від початку війни, розміновують, ліквідовують наслідки прильотів та допомагають населенню на звільнених від ворога територіях. 34-річний керівник спецзагону Дмитро разом з побратимами працював на Херсонщині.

Дмитро Марчишин, рятувальник ГУ ДСНС у Хмельницькій області:

Адмінбудівлі зруйновані, а також магазини, інфраструктури, можна сказати, практично не було.

Рятувальники ліквідовували пожежі після влучань, а також діставали людей з-під завалів. У цей час ворог не припиняв обстріли.

Дмитро Марчишин, рятувальник ГУ ДСНС у Хмельницькій області:

В основному це були великі прильоти в нічний час. І так само евакуювали людей з будівель. І в той самий час вони повторно робили обстріли по цивільному населенню. Знали, що ми там є, і вони повторно навіть по нас робили обстріли тоже.

Рідну Хмельниччину ворог теж дістає безпілотниками та ракетами. І екіпажі ДСНС за лічені хвилини прямують до місць влучань.

Від вогню рятують промислові об'єкти, людей. Без допомоги пожежники не залишають і тварин.

28-річний Дмитро - командир рятувального загону, який ліквідував наймасштабніші наслідки прильотів. Найстрашнішою, каже, була ніч, коли загинули побратими.

Дмитро Заруцький, рятувальник ГУ ДСНС у Хмельницькій області:

Про хлопців згадуємо, напевно, кожного дня. Вони мають залишитися в нашій пам'яті назавжди, і ми не маємо права забувати тих, хто був з нами, і робив пліч-о-пліч, у такій найтяжчій ситуації був поруч.

Андрій Козак, перший заступник керівника ГУ ДСНС у Хмельницькій області:

Двоє наших колег під час повторних атак ворога на об'єкт інфраструктури загинули. І 4 отримали поранення.

Залучають рятувальників і до відновлення приватних будинків. Вони лагодять пошкоджені уламками ракет та "Шахедів" дахи, вікна і двері. Від початку великої війни відновили понад пів тисячі будинків. Так, часом рятувальникам доводиться виконувати роль будівельників, адже так теж рятують людей від лиха.

І з кожного завдання їх - бійців без зброї - чекають вдома.

Дмитро Заруцький, рятувальник ГУ ДСНС у Хмельницькій області:

Завжди жінка переживає, дзвонить постійно. Інколи не можу взяти слухавку. А потім вже передзвонюю. Малий кричить: "Віу-віу", як мене бачить. Зустрічає.

Півтори сотні рятувальників Хмельниччині відзначені відомчими й державними нагородами. За ризиковану роботу і щоденний героїзм.