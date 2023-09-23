Перетворити відлуння війни на артоб'єкти! Таку мету поставив собі скульптор з Одеси Кирило Максименко. Під час волонтерських подорожей він збирав уламки ракет та мін, а потім переосмислював у своїй майстерні - і представив окрему експозицію витворів. На відкритті виставки побували й наші кореспонденти.

Кирило ледве встигає розставити всі експонати. Чоловіка лише на добу відпустили з військової частини. Бо днями він склав присягу та тепер солдат ЗСУ.

До цього півтора року скульптор займався волонтерством на Херсонщині та Миколаївщині. Там і збирав уламки ракет, снарядів та мін. З яких потім під рукою майстра з'явилися металеві квіти, корали, дерева чи ось така риба.

На виставці у музеї понад десяток експонатів. Головне послання автора - життя та мистецтво все ж таки перемагають руйнацію та сили зла.

Кирило Максименко, скульптор:

Ми з уламків, які несуть смерть, намагаємося робити артоб'єкт, які, звичайно, різні думки можуть викликати у людей, але це все ж таки якась праця, через яку я хочу донести добро.

Мистецтвознавці ж додають: таке перевтілення атрибутів війни має певний терепевтичний ефект для відвідувачів. Адже вони можуть відчути силу творчого зростання, яка згодом відродить і їх самих.

Марія Апрятова, завідувачка виставок музею:

І так само це у нашій свідомості. Ми повинні пережити досвід, ми повинні зібрати все, що ми пережили, стати новими, зібратися у нову форму.

Самі ж відвідувачі кажуть про різні відчуття від побаченого. З одного боку - це біль та розуміння, з якою навалою зіткнулася наша країна, з іншого - надія.

Богдан, відвідувач виставки:

Відчуття надії, що з'явиться дуже багато художників, і будуть з того всього металолому щось таке робить, виставлять, і це буде прекрасно, будуть продавати нашим партнерам західним. Хай купують і бачать, що ці собаки нам порозкидали.

Частину експонатів виставки розіграють на аукціоні, а зібрані кошти передадуть на виготовлення прицілів для підрозділів протиповітряної оборони.