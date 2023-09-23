ЗСУ пішли у наступ: Генштаб зробив заяву [ Редагувати ]
Українські військові продовжують наступ в районі Вербового Запорізької області. ЗСУ витісняють противника з зайнятих ними позицій.
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
"На Запорізькому напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію в районі Вербового Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій, закріпляються на зайнятих рубежах", - повідомили в Генштабі.
В штабі також повідомили, що противник завдав авіаційного удару поблизу Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема:
- Червоне,
- Залізничне,
- Гуляйполе,
- Новоандріївка,
- Щербаки,
- Кам'янське Запорізької області.
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