У Дніпрі організували збір донорської крові [ Редагувати ]
11 тонн донорської крові перелили пораненим у Дніпрі. І це цифри тільки однієї з лікарень, де рятують життя бійців. Аби поповнити запаси, організували акцію. Запросили долучитися всіх небайдужих. Як стати донором крові? Детальніше про процедуру та мотивацію - розкаже Олена Мендалюк.
Чи не першими в черзі здати кров стоять курсанти університету внутрішніх справ. Зізнаються, хвилюються наче на екзаменах, але вважають донорство за обов'язок.
Олег - донор:
Вважаю, що це актуально в цей час.
Реєстрація донорів триває від самого ранку, але менше охочих не стає.
Для Наталії це вже 6 донація. Каже, має 3 групу крові.
Наталія - донор:
Я можу врятувати чиєсь життя, і для мене - це дуже важливо. І я б хотіла допомогти людям.
За час великої війни лікарі, рятуючи життя пораненим, перелили - 11 тонн крові.
Сергій - лікар:
Майже кожен боєць, кожен офіцер отримав 1 літр нашої дніпровської крові. Все заради життя. Це й операції, це і стан, коли є велика крововтрата.
Бувають і критичні випадки, коли доставляють пацієнта, а в нього втрата крові майже 6 літрів.
Віталій - лікар:
Ситуація може змінитися кожну хвилину, тому завдання перед службою крові, щоб було заготовлено різноманітної крові за групової й резус приналежністю.
Поповнити запаси олімпійською кров'ю прийшли чемпіони. Веслувальник Олександр Надтока має чимало титулів: чемпіон світу та Європи, фіналіст Олімпійських Ігор. Тиждень як повернулися з чемпіонату світу. Донором стає вже в третє.
Олександр Надтока - заслужений майстер спорту України:
Вважаю своїм обов'язком це зробити, бо багатьом вона потрібна. Сподіваюсь комусь вона допоможе.
Без титулів, але не менш цінною кров'ю ділиться Ольга. Жінка вперше стала донором. Має рідкісну групу.
Ольга - донор:
Четверту. Голуба, як кажуть.
Зібрану кров вже за добу відправлять на потреби лікарень, відокремлена ж плазма має пробути ще пів року на так званому карантині.
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