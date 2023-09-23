За час великої війни лікарі, рятуючи життя пораненим, перелили - 11 тонн крові.

11 тонн донорської крові перелили пораненим у Дніпрі. І це цифри тільки однієї з лікарень, де рятують життя бійців. Аби поповнити запаси, організували акцію. Запросили долучитися всіх небайдужих. Як стати донором крові? Детальніше про процедуру та мотивацію - розкаже Олена Мендалюк.

Чи не першими в черзі здати кров стоять курсанти університету внутрішніх справ. Зізнаються, хвилюються наче на екзаменах, але вважають донорство за обов'язок.

Олег - донор:

Вважаю, що це актуально в цей час.

Реєстрація донорів триває від самого ранку, але менше охочих не стає.

Для Наталії це вже 6 донація. Каже, має 3 групу крові.

Наталія - донор:

Я можу врятувати чиєсь життя, і для мене - це дуже важливо. І я б хотіла допомогти людям.

За час великої війни лікарі, рятуючи життя пораненим, перелили - 11 тонн крові.

Сергій - лікар:

Майже кожен боєць, кожен офіцер отримав 1 літр нашої дніпровської крові. Все заради життя. Це й операції, це і стан, коли є велика крововтрата.

Бувають і критичні випадки, коли доставляють пацієнта, а в нього втрата крові майже 6 літрів.

Віталій - лікар:

Ситуація може змінитися кожну хвилину, тому завдання перед службою крові, щоб було заготовлено різноманітної крові за групової й резус приналежністю.

Поповнити запаси олімпійською кров'ю прийшли чемпіони. Веслувальник Олександр Надтока має чимало титулів: чемпіон світу та Європи, фіналіст Олімпійських Ігор. Тиждень як повернулися з чемпіонату світу. Донором стає вже в третє.

Олександр Надтока - заслужений майстер спорту України:

Вважаю своїм обов'язком це зробити, бо багатьом вона потрібна. Сподіваюсь комусь вона допоможе.

Без титулів, але не менш цінною кров'ю ділиться Ольга. Жінка вперше стала донором. Має рідкісну групу.

Ольга - донор:

Четверту. Голуба, як кажуть.

Зібрану кров вже за добу відправлять на потреби лікарень, відокремлена ж плазма має пробути ще пів року на так званому карантині.