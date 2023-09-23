Міфічні істоти в центрі Києва. Масштабні квіткові композиції презентували у столичному парку "Співоче поле". Загалом скомпонували 35 об'ємних 3D-фігур і висадили понад 10 тисяч хризантем. Усе бачив - Анатолій Журавльов.

Працівники на Співочому полі роблять останні штрихи перед відкриттям нової виставки.

І ось двері у "Магічний сад" відкрито. Організатори пояснюють, чому вибрали таку загадкову назву для свого нинішнього проєкту.

Денис Погорілко, організатор виставки:

Це історія, яка була придумана нашими дизайнерами, нашими креативниками, нашою командою вцілому. Це видумана така історія, історія міфічно-фантастична, в якій є власні персонажі.

Анатолій Журавльов, кореспондент:

Відвідувачів тут зустрічають понад три десятки різних персонажів - подекуди казкових, подекуди міфічних. Ось це, наприклад, Зелений Ріг. Дізнався я це, завдяки спеціальній табличці, де є ім'я персонажа та інформація про нього. Вони розташовані біля кожної фігури.

Денис Погорілко, організатор виставки:

Це - муни. Є добрі й злі. У них є характеристики, у них є призначення, що вони мають робити в цьому "Магічному саду". Кожен наш відвідувач буде отримувати мапу, і він може знайти кожного персонажу і зрозуміти, хто він.

Атмосферу тематичного парку доповнюють понад 15 тисяч хризантем.

Олена та Надія, відвідувачки виставки:

- До мене приїхала сестра, у неї ювілей дуже гарний. І я їй зробила такий подарунок - похід на Співоче поле, подивитися виставку квітів. - Я дуже люблю квіти! Розводжу - у мене більш як 50 троянд і хризантеми є. Такі гарні оці ваші боги, розповіді! Дуже гарно, що біля них є таблички, де можна прочитати коментарі.

Владислав та Вероніка, відвідувачі виставки:

- Ви з ким сьогодні прийшли? - З мамою і братом! - Чому вирішили сьогодні прийти? - Тому що нам було дуже цікаво! - Прикольно, перший раз тут. - Дуже класні квіти. - Ще поведете маму сюди? - Так! - І тата хотіли б ще, але він на роботі.

Організатори кажуть: у той час, коли в Україні триває війна, ставили собі завдання - подарувати людям хоча б трохи позитивних емоцій.

Денис Погорілко, організатор виставки:

Формат місця нашого парку "Співоче" - місце бути щасливим. Всі люди, які заходять сюди й відпочивають, мають бути щасливими, мають радіти, надихатися, щоб далі жити. Мати не тільки погані новини, а ще й мати змогу бачити щось гарне.

Організатори планують доповнювати виставку новими фігурами, які додадуть іще яскравіших барв місцевим краєвидам.