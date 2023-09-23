У Києві на Співочому полі відкрили виставку хризантем "Магічний сад" [ Редагувати ]
Міфічні істоти в центрі Києва. Масштабні квіткові композиції презентували у столичному парку "Співоче поле". Загалом скомпонували 35 об'ємних 3D-фігур і висадили понад 10 тисяч хризантем. Усе бачив - Анатолій Журавльов.
Працівники на Співочому полі роблять останні штрихи перед відкриттям нової виставки.
І ось двері у "Магічний сад" відкрито. Організатори пояснюють, чому вибрали таку загадкову назву для свого нинішнього проєкту.
Денис Погорілко, організатор виставки:
Це історія, яка була придумана нашими дизайнерами, нашими креативниками, нашою командою вцілому. Це видумана така історія, історія міфічно-фантастична, в якій є власні персонажі.
Анатолій Журавльов, кореспондент:
Відвідувачів тут зустрічають понад три десятки різних персонажів - подекуди казкових, подекуди міфічних. Ось це, наприклад, Зелений Ріг. Дізнався я це, завдяки спеціальній табличці, де є ім'я персонажа та інформація про нього. Вони розташовані біля кожної фігури.
Денис Погорілко, організатор виставки:
Це - муни. Є добрі й злі. У них є характеристики, у них є призначення, що вони мають робити в цьому "Магічному саду". Кожен наш відвідувач буде отримувати мапу, і він може знайти кожного персонажу і зрозуміти, хто він.
Атмосферу тематичного парку доповнюють понад 15 тисяч хризантем.
Олена та Надія, відвідувачки виставки:
- До мене приїхала сестра, у неї ювілей дуже гарний. І я їй зробила такий подарунок - похід на Співоче поле, подивитися виставку квітів. - Я дуже люблю квіти! Розводжу - у мене більш як 50 троянд і хризантеми є. Такі гарні оці ваші боги, розповіді! Дуже гарно, що біля них є таблички, де можна прочитати коментарі.
Владислав та Вероніка, відвідувачі виставки:
- Ви з ким сьогодні прийшли? - З мамою і братом! - Чому вирішили сьогодні прийти? - Тому що нам було дуже цікаво! - Прикольно, перший раз тут. - Дуже класні квіти. - Ще поведете маму сюди? - Так! - І тата хотіли б ще, але він на роботі.
Організатори кажуть: у той час, коли в Україні триває війна, ставили собі завдання - подарувати людям хоча б трохи позитивних емоцій.
Денис Погорілко, організатор виставки:
Формат місця нашого парку "Співоче" - місце бути щасливим. Всі люди, які заходять сюди й відпочивають, мають бути щасливими, мають радіти, надихатися, щоб далі жити. Мати не тільки погані новини, а ще й мати змогу бачити щось гарне.
Організатори планують доповнювати виставку новими фігурами, які додадуть іще яскравіших барв місцевим краєвидам.
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