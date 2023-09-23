Померла мама Кузьми Скрябіна [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Сьогодні, 23 вересня, померла українська письменниця, освітянка та мама Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко. Їй було 76 років.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Благодійного фонду імені Кузьми Скрябіна.
"Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем. Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне. Вічна і світла пам'ять!" — йдеться у повідомленні.
Про те, коли та де відбудеться прощання із жінкою, наразі не повідомляють.
Ольга Кузьменко народилася у селі Сіде Львівської області. Закінчила Дрогобицький інститут музичного мистецтва. Працювала вчителькою Новояворівської музичної школи. Після ДТП, у якій загинув Андрій Кузьменко, жінка написала три книги, присвячені сину.
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