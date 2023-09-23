У разі потреби, юні спортсмени готові стати на захист країни пліч-о-пліч зі своїми старшими товаришами, які зараз звільняють від росіян українську землю.

"Битва мужніх"! У Києві на честь героїв Сил спецоперацій ЗСУ пройшли масштабні змагання зі спортивного та бойового самбо. Багато самбістів захищають зараз нашу землю від російської агресії, і серед них є ті, хто виконує спеціальні бойові завдання на лінії фронту. Як проходив турнір на честь героїв - бачили мої колеги.

Сьогодні у цих стінах проходять змагання із самбо, присвячені воїнам Сил спеціальної операції!

Вадим Рогач, президент Національної федерації самбо України:

Ця ідея виникла, щоб проводити регулярно такі турніри в межах угоди з Міністерством оборони України, тому що вони насправді комплексні. Діти на прикладах бачать і вчаться бути героями. Військовослужбовці відчувають підтримку з боку дітей.

Багато спортсменів зі зброєю в руках зараз захищають Україну від російських загарбників. Серед них -- є поранені та загиблі. Їх пам'ять вшановують хвилиною мовчання.

Кількість загиблих спортсменів вже перевищила триста осіб з різних видів спорту, немало спортсменів самбістів. Втрачаємо членів збірної команди й просто провідних спортсменів.

Воїни сильні духом, які не бояться йти вперед і успішно виконують бойові завдання!

Віктор Хоренко, командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України:

Не залежно на полі бою, на змаганні - всі рівні. Тут немає рангів ніяких, звань. Ми виходимо і намагаємося показати найкращий результат. Що на полі бою, вони йшли на орків. Так і тут, де перемагають найкращі.

Тим часом змагання серед самбістів розпочалося. Хлопці виходять на килим. Больові прийоми, кидки через себе. Перемагає той, хто швидший та витриваліший. Таким виявився сімнадцятирічний спортсмен із Вінниччини.

Андрій, самбіст:

- Важко було? - Ні. Якщо готуєшся, то нічого важко не буває. У мене у самого друг в ССО служить, і думаю, що це велика честь для них виступати. - Сам готовий взяти автомат у руки? - Якщо доведеться, то так.

Програвати теж потрібно уміти! Олександр із Черкас каже: наступного разу перед поєдинком з'їсть українського сала!

Олександр, самбіст:

Я легший на чотири кілограми. Не їв багато, цілий день. - Наступного разу переможеш! - Так, надіюсь.

У разі потреби, юні спортсмени готові стати на захист країни пліч-о-пліч зі своїми старшими товаришами, які зараз звільняють від росіян українську землю. А поки у них інше завдання перемогти у "Битві мужніх"!