Чергова повітряна атака на Україну. Цієї ночі ворог запустив 15 ударних безпілотників. 14 з них Cилам протиповітряної оборони вдалось знищити. Гатили росіяни й ракетами - "Оніксами" поцілили по рекреаційній зоні на Одещині.

Загалом, за минулу добу, на лінії фронту відбулося понад 30 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Росіяни ж намагаються повернути втрачені позиції неподалік Роботиного. Втім, за повідомленнями Генштабу, несуть великі втрати. Крім того, Збройним силам України вдалось прорвати оборону росіян у сусідньому Вербовому. За словами командувача оперативно-стратегічного угруповування військ "Таврія" Олександра Тарнавського, зараз головне не втратити ініціативу.

Гаряче і біля Бахмуту. Там звільнено понад п'ятдесят квадратних кілометрів. В результаті вдало проведених штурмових операцій, ЗСУ звільнили два населені пункти поблизу самого Бахмута. Тепер там, як і по всій лінії фронту, піхотинці тримають і водночас доукріплюють відбиті у росіян зайняті позиції. Детальніше - в репортажі нашого воєнкора Руслана Смещука.

Бахмутський напрямок, чергові відбиті російські укріплення. Але взяти їх штурмом і зачистити - це ще не кінець справи. Росіяни періодично намагаються повернути відбите. Починають засівати залізяччям все навкруги й підходять в притул.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Починається стрілянина, оце буває в день по чотири бої проходять, вони ж питаються нас витіснить звідти, зайняти свої позиції, але ми не даємо їм це робить, даємо достойну відповідь з кулеметів. І вони буває таке, що гранатомети, міномети, слава богу, не прилітають, тому що вони рядом біля нас.

Поруч - це лише за три десятки метрів від зачищених українськими силами оборони позицій. У таких випадках противник рідко використовує артилерію - боїться обстріляти своїх же. А ось танки, кажуть бійці, на цій ділянці фронту постійно гатять по українських окопах.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

В останню добу дуже нас танк накривав російській, чотири, або п'ять снарядів лягли поруч з окопами. Коли танк, вихід і прихід моментально, бистро, нічого не встигаєш зробити. Якщо після приходу з тобою все гаразд, то в тебе є 5-6 секунд, щоб сховатися в укритті, тому що танк перезаряджається 4-5-6 секунд.

Поняття "тиша", кажуть захисники першої лінії оборони на Бахмутському плацдармі, тут не існує. Якщо немає канонад від російських снарядів, можна почути переговори російських солдатів.

Богдан, військовослужбовець ЗСУ:

Постійно чуємо, як вони балакають, як вони нас називають, ми їх - ласкаво. Чути, як в них рація працює, вони недалеко. Строять бліндажі нам. Ми якраз скоро зайдемо, думають собі, а строять нам.

Богдан днями взяв в полон росіянина. Той по класиці - казав що заблукав. Та спочатку намагався втекти.

Богдан, військовослужбовець ЗСУ:

Він злякався, сіпнувся, чи зброю хотів скинути, чи бігти, і я сіпнувся пальцем та прострелив йому ногу. Не знаю, там такий момент, ти не розумієш, що він хотів, що ти хотів, що робити?

На передових позиціях захисники перебувають на цілодобовому чергуванні. Сон тут розкіш. Сплять у найкращому разі пару годин. Говорять, тут все тримається на довірі до побратимів.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Ми спостеріємо і держимо оборону, і ти ж не вистоїш без сну. І людина стає замість тебе тоже, ти лягаєш відпочивати, і ти повинен довіряти по-любому, так само як і він мені.

Тіла своїх загиблих бійців із поля бою росіяни не забирають. Часто українські захисники самі ховають загиблих російських солдатів.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

Лежать, ми їх прикопуємо, щоб не було неприємного запаху.

Бої на Бахмутському плацдармі не припиняються. Росіяни все ще намагаються повернути під свій контроль нещодавно звільнені ЗСУ Кліщіївку та Андріївку.